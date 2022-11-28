Понедельник, 28 Ноября 2022 14:06

АрмИнфо.Всестороннее развитие отношений с дружественной Индией в числе внешнеполитических приоритетов Армении. Об этом 28 ноября в Ереване на международной научной конференции "Армения-Индия: новые стимулы для тысячелетних отношений" заявил заместитель министра иностранных дел РА Мнацакан Сафарян.

Напомнив, что конференция проводится МИД РА, в рамках мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Индией, дипломат выразил уверенность, что по итогам мероприятия удастся выработать новые направления для взаимодействия.

"На протяжении прошедших 30 лет, наши двусторонние контакты динамично развивались, и включали все межгосударственные отрасли. Всестороннее углубление и развитие отношений с Индией в числе внешнеполитических приоритетов Армении. Отрадно видеть, что Индия со своей жизнеспособной демократией и развивающейся экономикой фиксирует значимые достижения в разных областях, что в свою очередь повышает ее имидж на международной арене", - сказал он, выразив удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений.

В этом ключе дипломат подчеркнул, что Ереван и Дели также активно взаимодействуют на международных площадках.

"Тем, не менее, несмотря на вышесказанное, убежден, что у нас есть серьезный неиспользованный потенциал для развития торгово-экономических отношений, использования инвестиционных возможностей, активизации контактов между людьми. Армения действительно может воспользоваться прогрессом Индии с точки зрения повышения обороноспособности и развития экономики. В условиях быстроменяющихся торговых путей и возможностей в международной торговле необходимо задуматься над развитием экспортных и импортных возможностей в южном направлении. И с этой точки зрения нам есть над чем работать в обозримом будущем", - отметил Сафарян.

В свою очередь секретарь Западного направления МИД Республики Индия Санджай Верма (Sanjay Verma) выразил убеждение, что это мероприятие хорошая возможность для развития двусторонних отношений.

Сделав краткий экскурс истории отношений между двумя странами, дипломат напомнил, что сегодня Индия в числе самых быстроразвивающихся стран. Верма добавил, что в декабре в стране пройдет встреча стран G20, на которой Индия примет председательство в группе двадцати.

Рассказав о динамичном развитии отношения в таких направлениях как Информационные технологии, туризм, здравоохранение, образование, он напомнил, что порядка 5000 студентов из Индии учатся в ВУЗах Армении. "Однако, считают, это недостаточным показателем и призываю правительство РА способствовать расширения взаимодействия в этой области. Также полагаю, что есть серьезный потенциал для сотрудничества в торгово-экономической сфере. Армянская сторона может стимулировать индийские инвестиции в страну", - сказал представитель МИД Индии.

Отметим, что научная конференция "Армения-Индия: новые стимулы для тысячелетних отношений" инициировано Министерством иностранных дел Республики Армения в сотрудничестве с Институтом востоковедения Национальной академии наук. Конференция включает в себя четыре тематические площадки: 1) "Исторические связи. Многовековое сотрудничество"; 2) "Армения и Индия в рамках глобального и регионального развития"; 3) "Гибкая дружба в изменяющейся геополитике/ Двусторонние отношения Армения- Индия"; 4) "Перспективы многопланового двустороннего сотрудничества".

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Индией институт Востоковедения Академии наук Армении планируют подписать меморандум о сотрудничестве с международным фондом Вивекананды.