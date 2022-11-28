Понедельник, 28 Ноября 2022 13:06

АрмИнфо. Попытки помешать работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут продолжаться, но, несмотря на это, объединение остается востребованным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Всегда были попытки дезинтеграции ОДКБ. Они будут продолжаться дальше", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Но по крайней мере сейчас мы видим, что, несмотря на все сложности, несмотря на возможные противоречия даже между странами-участницами, все равно эта структура востребованная. И полноформатно продемонстрировала свою востребованность и эффективность, имеется ввиду урегулирование ситуации в Казахстане", - подчеркнул Песков, передает ТАСС.