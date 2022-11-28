Понедельник, 28 Ноября 2022 12:07

АрмИнфо.Армия обороны Арцаха опровергала очередную дезинформацию ВС Азербайджана.

"Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны Арцаха с 19:35 часов 27 ноября до 08:10 часов 28 ноября якобы обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на территориях оккупированных Шушинского, Мартунинского и Аскеранского районов, являются очередной дезинформацией" , - говорится в сообщении АО НКР.

Добавим, что азербайджанская сторона последние две недели активно готовит почву для новой агрессии в отношении Армении и Арцаха. Вражеские силы систематические обстреливают мирных жителей Арцаха, о чем свидетельствует и сводка Минобороны России, а также позиции ВС Армении на восточных рубежах.