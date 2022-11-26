Суббота, 26 Ноября 2022 16:56

АрмИнфо. 12 мая 2021 года азербайджанские ВС начали процесс плавного вторжения на суверенную территорию Армению. Об этом заявил председатель Постоянной парламентской комиссии по внешним связям Эдуард Агаджанян, выступая на заседании Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Варшаве.

С этого момента, как далее продолжил депутат, Азербайджан совершил 3 крупные военные атаки, одну из коих в средине сентября этого года, в результате чего вражеские войска оккупировали порядка 180 кв. км. суверенной территории Армении.

В этой связи он напомнил о заявлении президента Азербайджана, который странным образом признал, что теперь армянский народ знает, что такое оккупация и потери. Агаджанян подчеркнул, что международное сообщество также в большинстве своем было единым в оценках, подтвердив, что азербайджанские войска вторглись на суверенную территорию Армении и должны вернуться на свои позиции, занимаемые до 12 мая 2021г.

Азербайджан, по его словам, обосновывает свои действия, заявляя, что это является результатом военных провокаций Армении, а также, ссылаясь на отсутствие демаркированной границы между Арменией и Азербайджаном, утверждает, что в таких условиях никого нельзя обвинять во вторжении.

<Армения - демократическая страна, а демократические страны не склонны нападать на своих соседей. Я бы хотел обратить ваше внимание на практическую часть беспочвенных обвинений со стороны Азербайджана. С 2010 по 2021 год включительно в среднем объем военного бюджета Азербайджана в 6 раз превышает военный бюджет Армении.

Азербайджан ожидает, что международное сообщество поверит в то, что армия, которая как минимум в 6 раз уступает численности армии Азербайджана, продолжительно вовлечена в военные провокации>, - заметил он.

Аргумент противника об отсутствии демаркированной границы, Агаджанян назвал абсурдным и довольно опасной точкой зрения. <Потому что, если между двумя странами нет границы, принцип территориальной целостности, который был краеугольным камнем азербайджанской дипломатии в контексте карабахского конфликта, становится совершенно бессмысленным, поскольку, если нет границы, то нет признанной территории. Если нет территории, то о какой целостности вы говорите на протяжении 30 лет?>, - задался вопросом глава Постоянной комиссии по внешним связям.

Парламентарий заметил, что хотел бы использовать площадку ПА ОБСЕ для конструктивного диалога с азербайджанской делегацией, однако с сожалением подчеркнул, что Азербайджан все еще искренне не разделяет мирную повестку Армении.

В завершении своего выступления Агаджанян заявил, что для армянской стороны важно, чтобы международные партнеры по ОБСЕ были должным образом проинформированы о ситуации на Южном Кавказе. В этой связи он отметил, что ожидает адекватной реакции на откровенно агрессивные действия Азербайджана.

Отметим, что в ходе заседания ПА ОБСЕ выступили также депутаты Лилит Галстян, Рипсиме Григорян, Мария Карапетян и Саргис Ханданян