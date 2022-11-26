Суббота, 26 Ноября 2022 16:53

АрмИнфо. Эксперты по безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились о проведении совместных антитеррористических учений. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

<У нас активизировалась работа в сфере обеспечения безопасности в рамках СНГ. Мы усилили наше взаимодействие с другими организациями, которые занимаются аналогичными вопросами, - это с Организацией Договора о коллективной безопасности на пространстве СНГ, Шанхайской организацией сотрудничества. Договорились о проведении, как и конференции международных экспертов в области безопасности, так и, что примечательно, о совмещении некоторых учений, направленных на обеспечение безопасности, в частности антитеррористических учений>, - отметил он