Пятница, 25 Ноября 2022 15:29

АрмИнфо.Всемирно известный дирижер, друг армянского народа Владимир Спиваков накануне визита направил приветствие своей армянской аудитории, в котором в частности отметил: «Дорогие друзья, Армения давно стала мне родным домом.

Я множество раз приезжал сюда как солист и как дирижёр, с «Виртуозами Москвы» и Национальным филармоническим оркестром России. Моя семья всегда была рядом с вами в горе и радости. Последние годы Армения переживает непростые времена. Ваша боль откликается в моём сердце, поэтому мне важно поддержать вас тем, чем умею! Мы дадим три концерта: два в Ереване и один в знаковом для меня городе Гюмри. Первый же из этих трёх концертов будет дан для раненых бойцов, проходящих курс лечения и реабилитации в Доме Солдата в Ереване. Те из них, кто смогут добраться до концертного зала Филармонии, станут слушателями этого концерта, программа которого составлена специально для них, остальные места в зале будут проданы, а деньги от продажи билетов поступят в Дом Солдата. Есть попутчики, и есть друзья. Мы – друзья. Так было всегда и так будет всегда. Ваш Владимир Спиваков».

Концертом Владимира Спивакова 27 ноября стартует новый проект «Дома солдата»- «Армения 301», целью которого является единение и консолидация всех армян вокруг одной идеи – «Дома солдата», чтобы мы могли продолжать помогать, поддерживать, обеспечивать благополучную жизнь и будущее раненых во время защиты родины солдат.

Основой проекта «Армения 301» является картина Мартироса Сарьяна «Армения», произведение, ставшее 100 лет назад символом надежды, веры, лучезарности, единства и посланием для нашего народа, переживающего трудности.

Ректор ЕГМУ и сооснователь «Дома солдата» Армен Мурадян выразил слова признательности другу армянского народа Владимиру Спивакову за то, что он в очередной раз поддержал армянский народ и на этот раз «Дом солдата».

«От имени «Дома солдата», всех солдат, от своего имения и Айкуи Минасян, хочу поблагодарить маэстро Спивакова за такой красивый гуманитарный шаг. Стать рядом с армянским солдатом, поддерживать такое богоугодное дело, значит быть не только большим другом армянского народа, но и поистине великим гуманистом. Не случайно, что этот благотворительный концерт является стартом программы «Армения 301» «Дома солдата».

Цель этой программы направлена на объединение всех армян и друзей армянского народа вокруг «Дома солдата», чтобы поддержать и обеспечить благополучное будущее раненых солдат. Так что за дело, на благо защитников родины», - говорит Армен Мурадян.

Ардшинбанк является эксклюзивным спонсором благотворительного концерта 27 ноября, посвященного «Дому солдата». Председатель правления банка Артак Ананян, говоря о проектах с «Домом солдата», осуществляемых на протяжении нескольких лет, подчеркивает важность продолжения сотрудничества.

«Это большой социальный проект, который мы постоянно поддерживаем. Сегодняшнее событие – очередной вклад банка в рамках сотрудничества с реабилитационным центром. Выражаем огромную благодарность маэстро Спивакову, который своей деятельностью на протяжении многих лет поддерживает армянский народ», - говорит Артак Ананян.

«Дом солдата» предлагает всем армянам и друзьям армянского народа объединиться вокруг полотна Сарьяна, совместно «создать» копию полотна, став, таким образом, участником дела построения благополучного будущего защитников Родины.

В ходе этого концерта Российский национальный филармонический оркестр исполнит произведения Петра Чайковского, Арама Хачатряна, Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Джакомо Пуччини, Эрнесто де Куртиса.

В качестве солистки с оркестром выступит известная солистка Большого театра армянского происхождения Анна Аглатова.

Все средства от продажи билетов на концерт будут переданы реабилитационному центру «Дом солдата».

Компания GeoProMining выступает эксклюзивным спонсором концерта, который состоится 28 ноября. Зрителям будут представлены Концерт для фортепиано с оркестром № 2 С. Рахманинова и Симфония № 5 П. Чайковского, солист - лауреат международных конкурсов Александр Ключко (фортепиано). Эти произведения российских композиторов входят в число самых впечатляющих произведений мировой музыки.

По словам официального представителя компании GeoProMining в Армении Рузанны Григорян, этот проект имеет глубокий гуманитарный и социальный смысл: «Для нас большая честь стать соучастником культурного проекта, имеющий глубокий гуманитарный и социальный смысл. Культура невозможна без милосердия, потому как милосердие это часть культуры. Чайковский, Рахманинов-звучит международный язык музыки и культуры. Мы часто говорим, что культура - наша самая конкурентоспособная сфера, способная выводить нас на мировой уровень. Именно такие встречи и служат чести страны, становятся мостом к выходу на большие мировые перекрестки, туда, где происходит взаимовлияние, а главное - взаимопонимание. В целом содействие популяризации классической музыки – это инвестиции в развитие цивилизационного кода нации».

Визит Владимира Спивакова в Армению без посещения Гюмри стал невозможен. Ведь еще в 1989 г. приехав в Гюмри (тогда еще Ленинакан), он пообещал, что вернется и держит свое обещание по сей день.

На концерте, который состоится 29 ноября в Гюмрийском государственном драматическом театре имени Вардана Ачемяна, прозвучат отрывки из оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин», балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», а также сюита Арама Хачатряна к лермонтовской драме «Маскарад».

Этот музыкальный фейерверк стал возможен благодаря усилиям «Арвест23» и благотворительного фонда НФОР. А организатором концерта в Гюмри является Армянское общество культурного сотрудничества с зарубежными странами.

Билеты можно купить через Tomsarkgh.am и в кассах концертного зала имени Арама Хачатряна.