Пятница, 25 Ноября 2022 10:54

АрмИнфо. Дислоцирующиеся в Нагорном Карабахе миротворческие силы России продолжают фиксировать нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана.

Так, в информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта за 24 ноября напоминается, что РМК продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Вместе с тем подчеркивается, что на тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

"В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня азербайджанской стороной в районе Магавуз. Пострадавших в результате инцидента нет. Командованием РМК во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон проводится разбирательство по данному факту", - отметили в МО РФ.

Также отмечается, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Заметим, что ВС Азербайджана вот уже две недели систематически обстреливают мирное население Арцаха, осуществляющее сельскохозяйственные работы. Более того, провокационными публикациями под надуманными предлогами, азербайджанская сторона ищет повод для закрытия Лачинского коридора и лишения Арцаха связи с Арменией. Для реализации этой цели вражеская сторона не глушится ни чем. Теперь, азербайджанская сторона систематически и на разных уровнях озвучивает обвинения в адрес российских миротворцев о том, что якобы они перебрасывают через Лачинский коридор вооружение и противопехотные мины