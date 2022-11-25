Пятница, 25 Ноября 2022 09:51

АрмИнфо.ВС Азербайджана продолжают провокации на армяно-азербайджанской линии соприкосновения войск.

Так, согласно МО РА, 24 ноября с 21:30 до 22:30 подразделения ВС Азербайджана подвергли обстрелу из винтовок разного калибра армянские позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской линии разграничения.

"У армянской стороны потерь не имеет. По состоянию на 08:30 25 ноября ситуация на передовой относительно стабильная", - резюмировали в МО РА.

Отметим, что вот уже вторую неделю подряд ВС Азербайджана систематически обстреливают позиции ВС Армении, а также мирное население Нагорного Карабаха. Таким образом, вражеские силы готовят благодатную почву для нового витка агрессии в отношении Армении и Арцаха.