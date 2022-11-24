Четверг, 24 Ноября 2022 18:48

АрмИнфо.Делегация Министерства территориального управления и инфраструктур Армении встретилась с армянскими водителями большегрузых машин, направляющихся в РФ, которые из-за скоплений на КПП <Верхний Ларс> стоят несколько суток на объездной дороге Тбилиси.

Как сообщает пресс-служба ведомства, работы по устранению проблем, которые озвучили в ходе встречи армянские водители, продолжаются.

При этом Министерство, ссылаясь на имеющуюся информацию, заявило, что в грузовики, которые стоят на объездной дороге Тбилиси, очень скоро смогут продолжить путь.

Согласно источнику, в состав делегации вошли представители Министерства - Хачик Согомонян и Тигран Гаспарян, а также и.о. консула в Посольстве Армении в Грузии Арутюн Айрапетян.

Отметим, что на грузино-российской границе скопилось более 3 тысяч фур из Армении. Согласно сообщению крупного экспортного торгового предприятия <Спайка> , компания из-за ситуации понесла убытки более чем на 1 млрд. драмов. На данный момент в транзитной зоне Грузии уже более 20 дней только от компании <Спайка> стоят 150 фур.

Напомним, что ситуацию на границе Грузии и России обсудили в Москве заместитель председателя Комитета госдоходов Армении Ашот Мурадян и руководитель Таможенной службы Российской Федерации Владимир Булавин. Стороны подчеркнули важность оперативного решения текущих проблем.

Отметим, что после взрыва на Крымском мосту, когда российская сторона ужесточила контроль над проездом всех грузовиков из соображений безопасности, на КПП <Верхний Ларс> отмечается скопление сотен большегрузов из Армении. Предприниматели жалуются, что фуры стоят по 20 дней, товар портится, люди несут колоссальные убытки