Четверг, 24 Ноября 2022 17:37

АрмИнфо.Ереван получил от Москвы позитивный сигнал в вопросе восстановления железной дороги с Азербайджаном. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян 24 ноября на заседании правительства.

<Мой прошлый опыт в этой сфере показал, что с оптимистичными новостями надо быть очень осторожным, но могу сказать, что, ели все, о чем мы узнали и договорились вчера, не отклонится от своей логики, то в ближайшее время в рамках проекта <Армянский перекресток>, в частности, по вопросу восстановления железнодорожных путей, может возникнуть потребность в больших инвестициях>, - сказал он.

По его словам, в ходе переговоров с президентом России армянская сторона получила определенные сигналы или же информацию. <Это значит, что может быть значительная и серьезная возможность того, что мы вернемся к работам по восстановлению железной дороги - речь о дороге Горадиз-Мегри-Ордубад-Садарак-Ерасх>, - сказал Пашинян. <Радостно, что такие возможности у нас есть. Уверен, это проект, к которому все партнеры проявят большой интерес>, - добавил он.

<Но опять же, учитывая предыдущий горький опыт, вновь хочу поделиться информацией, но сказать, что все это должно еще быть подтверждено и зафиксировано. Но хорошее состоит в том, что у нас не будет проблем с финансовыми возможностями>, - уточнил Пашинян.

Напомним, что 3 февраля на заседании правительства премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил, что Eреван уже обсуждает практические вопросы строительства железной дороги Ерасх-Джулфа-Ордубад-Мегри-Горадиз. По словам Пашиняна, стороны близки к тому, чтобы заявить о первых результатах работы трехсторонней группы. "Мы уже достигли договоренностей по этой теме, неотъемлемой частью которых является то, что мы должны построить эту железную дорогу, и железная дорога должна действовать на территории Республики Армения в рамках законодательства РА, на территории Азербайджана в рамках законодательства АР", - сказал премьер. Спустя месяц, 3 марта на заседании правительства РА было принято решение о начале полевых работ над армянским участком железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз. Как заявил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, принятым проектом предлагается осуществить работы перед составлением технического задания проекта на участке протяжённостью около 43 км железной дороги Ерасх-Мегри, чтобы провести на этом участке геодезические исследования и по результатам исследований уточнить критерии, по которым в дальнейшем будут заказаны проектные работы. Ранее вице-премьер правительства РА Мгер Григорян, представляющий Армению в трехсторонней рабочей группе, сообщил, что строительство 45- километровой железной дороги на участке Мегри обойдется примерно в 200 миллионов долларов и займет до трех ле