Четверг, 24 Ноября 2022 17:34

АрмИнфо.. В Москве исходят из необходимости неукоснительного выполнения всех положений трехсторонних заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, в том числе договорённости, достигнутой по итогам встречи в Сочи 31 октября текущего года о неприменении силы или угрозы её применения.

Об этом в ходе брифинга 24 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу дать оценку грубому нарушению Азербайджаном трехсторонних договоренностей на уровне лидеров Армении, РФ и АР, в том числе и в Сочи.

"И, конечно же, считаем важным воздерживаться от провокационной риторики, которая может привести к обострению ситуации в регионе. Россия поддерживает регулярный контакт с обеими сторонами как на политическом уровне, включая глав государств, министров иностранных дел, таки и на земле по линии российского миротворческого контингента, Погранслужбы ФСБ России в целях предотвращения вооруженных инцидентов", - отметила российский дипломат.

Вместе с тем она заверила, что Москва, конечно же, продолжит работу по нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах установления мира на Южном Кавказе.

На просьбу рассказать, как в Кремле намерены найти консенсус между Баку и Ереваном, в связи с тем, что как заявил вчера премьер-министра РА, Россия предложила отложить вопрос статуса Арцаха и не включать его в мирный договор, что приемлемо для Армении, меж тем, Азербайджан категорически отклонил этот вариант, Захарова, предложила задать этот вопрос Кремлю. В этой связи она напомнила, что у них есть разделение обязанностей.

При этом она подчеркнула, что тематика мирного договора, равно как и другие вопросы армяно-азербайджанской нормализации имеют весьма непростой, чувствительный характер. "Мы считаем нецелесообразным комментировать позиции сторон до выхода на конкретные договорённости о чем неоднократно говорили, в том числе и на брифинге", - отметила российский дипломат.

В этом ключе она напомнила, что на прошлой неделе, 14 ноября в Ереване находился спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев. По словам Захаровой в рамках поездки он провел серию консультаций с армянским политическим руководством. "Сейчас он находится в Баку для встреч азербайджанской стороной. В ходе данных контактов обсуждается, в том числе и проблематика мирного договора", - резюмировала представитель МИД России.