Четверг, 24 Ноября 2022 13:01

АрмИнфо. Служба государственной охраны выводится из состава Службы национальной безопасности и становится действующим при премьер- министре органом, заявил секретарь Совбеза РА Армен Григорян 24 ноября на заседании кабмина. Документ был принят в необсуждаемом порядке.

Важным моментом предлагаемых изменений, как указал Григорян, является то, что, если ранее госохрана полагалась экс-президентам пожизненно, то со вступлением в силу данной инициативы, она будет предоставляться в течение 7 лет после истечения полномочий. Безопасность премьер-министра за счет государства будет обеспечиваться на протяжении 10 лет с момента сложения полномочий.

Премьер-министр Пашинян, в свою очередь, отметил, что сроки обеспечения безопасности данных должностных лиц, при необходимости, могут быть продлены такая необходимость возникнет.

Коснувшись отделения СГО из системы органов национальной безопасности, Пашинян отметил, что вопрос целесообразности данных изменений обсуждался давно. <Мы пришли к выводу, что тем самым предоставим возможность СНБ сконцентрироваться на своих непосредственных функциях>, - сказал Пашинян. По его словам, СНБ должна заниматься 3 основными направлениями - контрразведка, борьба с терроризмом и защита Конституционного строя. <Мы должны расширить потенциал и возможности структуры в этом плане> - подчеркнул он.

Напомним, что еще летом 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе представления программы правительства на будущее 5-летие сообщил, что правительство Армении планирует серьезно реформировать систему национальной безопасности. Так, по словам Пашиняна, Служба национальной безопасности (СНБ) должна стать контрразведывательным органом. Пограничные войска продолжат функционировать в составе СНБ, в зоне ответственности СНБ останется борьба с терроризмом и экстремизмом, а также защита конституционного строя. Ряд функциональных обязанностей, на сегодня вверенных СНБ, с течением времени будут изменены и пересмотрены, отметил Пашинян. Как заверил премьер, Служба, в результате данной реформы, будет только усилена. При этом, как указал Пашинян, есть ряд функциональных обязанностей, которые, по убеждению властей, не должны быть в зоне ответственности данной структуре. В частности, касается это разведки. По его словам, мировой опыт показывает, что разведка и контрразведка должны функционировать отдельно друг от друга. В этом контексте, правительство планировало в течение ближайших 5-ти лет создать Службу внешней разведки, а СГО сделать органом, подчиненным премьер-министру.