Четверг, 24 Ноября 2022 13:00

АрмИнфо. Армения, помимо военной помощи, ожидает от ОДКБ и политических оценок. Об этом 24 ноября журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, комментируя решение премьер-министра РА Никола Пашиняна не подписывать проект <Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения>.

Симонян заметил, что ОДКБ является военно- политическим блоком, и с политической точки зрения представленный на утверждение документ

оказался недостаточным для его подписания. В частности, речь идет о выводе войск третьих стран с территории ОДКБ. <Если бы ожидания от ОДКБ были оправданы, Армения подписала бы документ>, - подчеркнул глава армянского парламента, добавив в то же время, что Ереван никогда не заявлял о своих намерениях покинуть ОДКБ. <Мы заявляли, что это ОДКБ уходит из региона, и мы этим крайне обеспокоены. Необходимо направить вопрос нашим партнерам о том, действительно ли Организация решила покинуть кавказский регион или нет. Если покидает, об этом, как минимум, необходимо публично заявить>, - сказал спикер.

Он также отметил, что при вступлении в Организацию Армения ожидала от ОДКБ конкретных шагов по защите от турецко- азербайджанского тандема. <Но когда пришло время, и возникла необходимость в помощи со стороны Организации, Ереван ожидал хотя бы политической оценки, чего не произошло, в результате чего армянская сторона отказалась подписывать представленный документ>, - заметил глава НС РА, указав на важность пересмотра положений Декларации.

Спикер призвал не путать европейских гражданских наблюдателей с военными. Эти наблюдали, как подчеркнул Симонян, лишь фиксируют нарушения на границе. <Хочу подчеркнуть, что эта миссия является очень серьезной сдерживающей силой. Тем не менее, сегодня мы не наблюдаем должного содействия, в противном случае, у нас не было бы военнопленных, не было бы событий вокруг озера Сев Лич, населенного пункта Хцаберд, вторжения в сторону Джермука>, - заметил председатель НС. Он подчеркнул, что та военная модель, которая применялась в постсоветских странах, сегодня себя не оправдывает, и армянская сторона предпринимает шаги в данном направлении.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне на саамите ОДКБ не подписал проект "Декларации СКБ ОДКБ о совместных

мерах по оказанию помощи Республике Армения". Он отметил, что документ недостаточно доработан. "Отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ. Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект "Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" недостаточно доработан, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы", - сказал Пашинян.