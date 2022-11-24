Четверг, 24 Ноября 2022 11:24

АрмИнфо.С призывом к Службе национальной безопасности проявлять бдительность по отношению к чиновникам, совершившим правонарушения, обратился 24 ноября на заседании комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности ее председатель Андраник Кочарян.

Он отметил, что несмотря на уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего министра обороны Армении Вигена Саркисяна, последнему

удалось провести сделку с владельцами компании <Виваро> по продаже его имущества. <Складывается впечатление, что Виген Саркисян заключил

сделку с компанией, которая очень быстро перевела деньги за сделку за пределы страны. Это означает только одно: помимо имущественной истории были и другие истории, которые имеют цену>, - заметил депутат.

Он обратился к СНБ с призывом быть бдительными к подобного рода явлениям, которые уже имеют тенденцию к повторению. <Меня

действительно беспокоит, как такое могло произойти. Недавно стало известно, что еще одно лицо в рамках другого аналогичного

уголовного дела сумело покинуть пределы Армении>, - сказал Кочарян, добавив, что власти страны предпринимают усилия по восстановлению

нанесенного прежними чиновниками ущерба.

Депутат заметил, что в большинстве случаев СНБ очень эффективно выявляет и предотвращает подобного рода правонарушения, и призвал руководство структуры обсудить поднятый вопрос на заседании коллегии СНБ.

Отметим, что, согласно армянским СМИ, правоохранительные органы Армении продолжают помогать бывшим высокопоставленным чиновникам в сделках по экспроприации их активов в пользу третьих лиц. В частности, как отмечает сайт civil.net, несмотря на уголовное дело владельцы <Виваро купили роскошный дом Вигена Саркисяна за 2,5 млн долларов. Бывший министр обороны РА продал также две квартиры на Северном проспекте, в связи с чем было возбуждено уголовное дело, но в течение трех лет арестов на данное имущество не производилось. Арест был наложен лишь 22 ноября, когда сделка фактически была завершена. Покупатель - семья владельцев <Виваро>. Стороны подписали договор о купле-продаже в течение одного дня, после чего деньги также в течение одного дня были переведены семье Вигена Саркисяна. Нотариус заверил сделку, и ее участники обратились в Кадастр для регистрации. Лишь после этого Следственный комитет решил наложить арест на имущество.