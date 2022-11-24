Четверг, 24 Ноября 2022 11:21

АрмИнфо.Министры иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана по итогам заседания СМИД, СМО, КССБ в Ереване 23 ноября приняли совместное заявление, касающееся действий ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, в документе они выражают несогласие с беспрецедентным решением Действующего председательства ОБСЕ (Польша), сделавшим невозможным участие делегации министра иностранных дел Российской Федерации в 29- м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Министры иностранных дел констатируют, что, пойдя на ущемление прав российской делегации, польское Действующее председательство не исполнило свои обязательства перед ОБСЕ, являющейся на данный момент самой представительной общеевропейской организацией по безопасности и сотрудничеству.

"Подобные шаги наносят ущерб деятельности ОБСЕ. Главы МИД призывают Действующее председательство в ОБСЕ обеспечить равное и инклюзивное представительство всех без исключения государств-участников ОБСЕ, а также будущие председательства в институтах и структурах ОБСЕ конструктивно подходить к своей роли, обеспечивать соблюдение своих мандатов и практики участия всех членов Организации для достижения целей диалога и сотрудничества на благо всех государств- участников ОБСЕ", - говорится в совместном заявлении СМД ОДКБ.

Меж тем, СМО и КССБ принял Решение о придании статуса базовой организации государств - членов ОДКБ по разминированию Международному противоминному центру Вооруженных Сил Российской Федерации для подготовки соответствующих специалистов.

Следующие очередные заседания СМИД, СМО и КССБ состоятся во втором квартале 2023 года в Минске.

Напомним, что Польское председательство в ОБСЕ не допустило главу МИД РФ Сергея Лаврова к участию в ежегодном заседании СМИД Организации, которое пройдет 1-2 декабря в Лодзе. МИД России раскритиковал данный шаг польской стороны. " Решение Польши, являющейся Действующим председателем ОБСЕ, отказать Министру иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в г.Лодзь 1-2 декабря с.г. беспрецедентно и провокационно. Оно несовместимо со статусом председателя Организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. Нарушены Правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов, в частности решение СМИД ОБСЕ в Порту (2002 г.) о принципах работы Действующего председательства ", - заявили в МИД РФ.