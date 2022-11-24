Четверг, 24 Ноября 2022 11:06

АрмИнфо. Совет армянской общины в Иране выступил с заявлением, в связи с беспорядками в стране.

В документе отмечается, что недавние террористические акты и беспорядки в Иране, приведшие к гибели и ранению ряда наших соотечественников, а также повлекшие за собой нарушение общественного порядка и безопасности, являются причиной крайней печали армянской общины.

"Мы вместе с последователями других религий и этносов этой святой земли на стороне строя и власти ИРИ и требуем стабильной безопасности страны и привлечения к ответственности виновных в преступлениях и нарушениях общественной безопасности.

Армянская община в Иране имеет 3 архиепископа в провинциях Исфахан, Азербайджан и Тегеран, из которых община в иранском Азербайджане имеет 700-летнюю историю", - отмечается в заявлении общины, передает Parstoday.

Напомним, что 16 сентября 2022 года, после новости о смерти Махсы Амини, которая как утверждает Западная пресса была забита камнями Назидательным патрулём за "неподобающее ношение хиджаба", в Иране начались протесты и массовые беспорядки против государственного строя Ирана. Власти ИРИ сообщают, что она умерла из-за остановки сердца.

Возле больницы, где лечили Амини, прошли протесты, которые распространились на другие города, в первую очередь в её родной провинции Курдистан. В ответ на демонстрации иранское правительство с 19 сентября ввело ограничения на Интернет. Сообщалось о последующих демонстрациях в поддержку правительства.

По состоянию на 12 октября, по меньшей мере, 200 протестующих были убиты в результате протестов. Погибшие есть и среди представителей стражей порядка. Это самые смертоносные протесты с 2019 года. Власти Ирана обвинили американо-британский тандем в попытках подорвать ИРИ изнутри при поддержке Израиля.