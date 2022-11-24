Четверг, 24 Ноября 2022 10:43

АрмИнфо.Война Азербайджана против Армении имеет такое же значение, как Россия-Украина. Индия должна поддержать Ереван. С таким заголовком вышла статья в индийском "The Print".

При этом автор материала отмечает, что исторические предубеждения заставили мир игнорировать войну Азербайджана в Армении. "Вас когда-нибудь обманывали западные проповедники мира, которые ругали Индию за отказ осудить России после ее вторжения в Украину? Если это так, вам следует ознакомиться с бедственным положением Армении - маловероятной постсоветской демократии на Южном Кавказе, выживанию которой угрожает наемничество наших западных миссионеров международного порядка. Их стремление наказать Россию за ведение войны против Украины побудило их вознаградить Азербайджан, коррумпированную наследственную диктатуру, воюющую с Арменией", - пишет автор статьи.

В этом ключе он коснулся попыток Запада диверсифицировать энергетический рынок и процитировал словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанные в июле текущего года на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку: "Европейский союз обращается к надежным поставщикам энергии. Азербайджан - один из них".

"Через несколько недель после этого заявления Фон дер Лайен, сделанного в Баку, новоиспеченный осмелевший партнер Европы приступил к резне более 200 армян в рамках нового эпизода затяжной пантюркистской кампании, направленной на принуждение Армении к полному подчинению. На Западе было много шума, но не было предпринято никакого значимого вмешательства, чтобы помочь Армении, государству, которое, несмотря на все свои беды, считается менее коррумпированным в Индексе восприятия коррупции Transparency International, чем, по крайней мере, пять стран ЕС и восемь членов НАТО", - подчеркивается в статье.

"Универсальные" принципы - для слабаков, продолжает автор статьи, холодный личный интерес, замаскированный под альтруизм, определяет поведение Запада на международной арене.

"Европа решила, самостоятельно или под американским давлением, эмансипироваться от российских источников энергии. И выбрал Азербайджан в качестве альтернативного поставщика. Неважно, что Азербайджан тоже ведет свою реваншистскую войну против суверенного соседа или даже то, что он более деспотичен, нелиберален и репрессивен, чем Россия. Важно то, что Азербайджан - это не Россия.

Неважно, что армяне веками подвергались массовым убийствам, маршам смерти, насильственному обращению в другую веру, депортации и перемещению с родных земель турками и азербайджанцами. Термин "геноцид" на самом деле было придумано польским юристом Рафаэлем Лемкиным в 1944 год, чтобы передать масштабы согласованной ликвидации 1,5 миллиона армян Турцией в период с 1915 по 1921 год. Важно то, что жизни армян не имеют большого значения", - возмущается автор.

Сделав исторический экскурс о гонениях армян в прошлом веке, он напомнил о расистском отношении британского дипломата Фрэнсиса Джорджа Годольфина Д'Арси Д'Арси-Осборна к армянам и заявлении тогдашнего министра иностранных дел лорда Керзона о том, что "мы намерены сделать для Армении как можно меньше".

"Эта традиция апатии, пренебрежения и предательства помогает понять, почему президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошлой неделе чувствовал себя достаточно уверенно, когда открыто хвастался тем, что он "начал Вторую карабахскую войну". Алиев имел в виду 44-дневную войну в 2020 году из-за спорной территории Нагорного Карабаха. Этот регион, населенный армянами более тысячелетия и изобилующий их монастырями, стремился присоединиться к Советской Армении после вторжения Красной Армии. 4 июля 1921 года Кавказское бюро Коммунистической партии Советского Союза проголосовало за слияние. Однако на следующий день, пренебрегая демографией и демократией, Иосиф Сталин подарил Нагорный Карабах Азербайджану", - напомнил автор, рассказав об истоках нагорно-карабахского конфликта.

В этом ключе он добавил, что в 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ для того, чтобы позволить воюющим сторонам договориться об окончательном урегулировании. "Его прогресс был затруднен из-за рутинных вспышек боевых действий, пока он не был полностью отменен Азербайджаном, когда он начал полномасштабную войну в сентябре 2020 года.

Однако, в отличие от Армении в 1991 году, Азербайджан в 2020 году не воевал в одиночку: его войска были обучены, экипированы и находились под контролем Турции - члена НАТО, - которая также покупала тысячу сирийских моджахедов на свою зарплату, чтобы они служили пушечным мясом (в войне в Нагорном Карабахе - ред.). "Одна нация, два государства" - таков был их официальный девиз. Убийственный пантюркизм, вдохновивший совместное предприятие против Армении, древнейшего христианского государства мира, приобрел явно религиозный лоск с участием боевиков из не признающего Армению Пакистана на стороне уммы.

Их деяния на поле боя и за его пределами - пытки, обезглавливание, установка обезглавленных армянских мирных жителей на туши свиней - заставили бы ИГИЛ покраснеть от гордости. Алиев открыл в столице Азербайджана Баку музей, главными экспонатами которого стали каски павших на войне армянских солдат", - заметил автор статьи.

При этом он обратил внимание, что ни одна из держав, которые сегодня произносят возвышенные проповеди о мире, в то время и пальцем не пошевелила. "К чести Индии, она была одной из немногих стран, предложивших Армении ощутимую поддержку в виде оружия в трудную минуту. Три отдельных источника подтвердили мне, что Дели был близок к тому, чтобы перебросить по воздуху партию современного оружия, но война ввергла Армению в такой беспорядок, что администрация в Ереване, действовавшая без командной структуры, не могла понять, как получить материальную часть", - подчеркивает автор статьи.

При этом он добавляет, что после падения Шуши - высокогорный стержень обороны Армении, опасаясь полного разгрома, Ереван фактически согласился уступить значительные участки территории в рамках унизительного перемирия при посредничестве Москвы.

"Азербайджан хочет большего, чем спорная земля и доступ к дорогам, соединяющим ее с эксклавом Нахиджеваном. Он хочет проложить коридор через самое сердце самой южной провинции Армении, чтобы создать беспрепятственную связь между Азербайджаном и Турцией. Будучи "побежденной страной", сказал Алиев своим войскам ранее в этом месяце, Армения не имеет права сопротивляться требованиям Азербайджана. Что делает его таким уверенным? Что ж, как услужливо объяснил Алиев, "тот факт, что Азербайджан прав, не подвергается сомнению крупными международными игроками"", - процитировал он Алиева.

Говоря о том, что должна делать Индия в данной ситуации, автор статьи соглашается, что традиционно, Нью-Дели не должен вмешиваться в дела других государств или становиться стороной отдаленных конфликтов. "Но невмешательство Дели в это конкретное столкновение вряд ли убедит противников Армении не вмешиваться в дела Индии. Нам следует помнить, что силы, стремящиеся к уничтожению Армении, стремятся также покорить Индию. Отказать им в полной победе в Евразии - значит задержать и сорвать их планы в Южной Азии.

Только армяне могут в конечном итоге спасти Армению. Но в интересах Индии сделать больше, чем просто передать оружие Еревану. Следует предложить обучение вооруженных сил Армении. Дели мог бы также направить в Ереван делегацию высокого уровня, чтобы продемонстрировать Анкаре, Баку и Исламабаду, что Индия очень заинтересована в безопасности региона", - считает автор аналитики.

В заключение, автор констатирует, что решение Запада принести Армению в жертву азербайджанской агрессии, помимо всего прочего,

феноменально глупо по двум причинам: во-первых, у Азербайджана нет природных ресурсов, чтобы удовлетворить хотя бы малую долю потребностей Европы; а во-вторых, четверть газовых месторождений, которые должны обеспечить будущие поставки Азербайджана в Европу, фактически принадлежит России.

"Выбор Индии встать на сторону Армении, по крайней мере, имеет то достоинство, что он разумен", - резюмировал автор.