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АрмИнфо. Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу провели короткую беседу на полях саммита ОДКБ в Ереване.
Так, согласно оборонному ведомству РА, в Ереване 23 ноября состоялось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности с участием секретарей советов национальной безопасности государств- членов ОДКБ, министров иностранных дел и обороны.
"Сразу после встречи состоялась короткая беседа министров обороны Республики Армения и Российской Федерации наедине. Сурен Папикян и Сергей Шойгу обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих двусторонний интерес, а также по оборонному сотрудничеству", - сообщили в МО РА.
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|В Ереване началось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе
|Рубен Варданян на встрече с арцахскими министрами: Нынешняя кризисная ситуация и вызовы требуют новых управленческих подходов
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Доме кино состоится специальный показ фильма <Треугольник печали>, ставший в этом году обладателем <Золотой пальмовой ветви> на Каннском фестивале
|Экс-Омбудсмен Армении представил послу Аргентины преступные действия Азербайджана
|Пашинян заявил о репутационных потерях для ОДКБ из-за отсутствия реакции Организации на агрессию Азербайджана против Армении
|Секретари СБ стран-членов ОДКБ осуждают героизацию нацизма, неонацизма и экстремизма
|Представитель Казахстана будет исполнять обязанности Генсека ОДКБ
|Глава МИД Ирана: у нас нет планов на земли соседних стран, включая на земли Азербайджана
|Ваграм Думанян на встрече с послом Канады поднял проблему сохранения армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана
|В Aшхабаде состоялась совместная конференция EC и Tуркменистана в области зеленой и водородной энергетики и выбросам метана
|Путин: последовательно выполняя достигнутые договоренности можно добиться устойчивой нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Фейерверк по расписанию: Введен в обращение законопроект, ограничивающий использование пиротехники
|Лукашенко: давайте сделаем все, чтобы не гибли люди
|Путин поблагодарил Армению за работу на посту председателя ОДКБ
|Обстреливая Армению, Азербайджан фактически обстреливает ОДКБ - Марукян
|Генсек ОДКБ: согласован проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении
|Азербайджан продолжает свою террористическую деятельность как в информационно- пропагандистской сфере, так и на передовой - депутат
|Азербайджанские правозащитники обвинили британскую телерадиокомпанию ВВС в стремлении обелить диктаторский режим Алиева
|Родные и близкие находящихся в азербайджанском плену военнослужащих просят президента РФ вернуть своих детей
|Глава МИД Армении рассказал об ожиданиях от заседания СМИД, СМО и секретарей Совбезов ОДКБ в Ереване
|Араик Арутюнян обратился к председателю Национального собрания с целью отзыва проекта поправок в Конституцию Республики Арцах
|Президент Арцаха отправил правительство республики в отставку
|Филиал IDBank-а «Малатия» - теперь более современный и удобный
|Приостановлены полномочия судмедэкспертов, выдавших заведомо ложное заключение об убийстве гражданина Грузии
|ВС Азербайджана продолжают обстреливать армянские позиции
|Форум гражданского общества Восточного партнерства ЕС требует выхода Армении из ОДКБ
|В Ереване состоялось внеочередное заседание СМИД ОДКБ
|Секретарь Совета безопасности России прибыл в Армению
|Президент Армении высказался по поводу нормализации армяно-турецких отношений и позиции Запада по Арцаху
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