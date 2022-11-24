Четверг, 24 Ноября 2022 09:47

АрмИнфо. Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу провели короткую беседу на полях саммита ОДКБ в Ереване.

Так, согласно оборонному ведомству РА, в Ереване 23 ноября состоялось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности с участием секретарей советов национальной безопасности государств- членов ОДКБ, министров иностранных дел и обороны.

"Сразу после встречи состоялась короткая беседа министров обороны Республики Армения и Российской Федерации наедине. Сурен Папикян и Сергей Шойгу обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих двусторонний интерес, а также по оборонному сотрудничеству", - сообщили в МО РА.