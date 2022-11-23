Среда, 23 Ноября 2022 21:35

АрмИнфо. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в своем микроблоге в Twitter коснулся акций протеста, проводимых в Ереване против членства Армении в ОДКБ.

<Армяне, протестующие против визита Путина в Ереван, напоминают мне протест литовцев против визита Горбачева в Вильнюс в 1990 году. В тот день тысячи из нас показали, что флаги, знамена и песни могут дать отпор диктаторам, пытающимся отнять у нас свободу>, - написал Ландсбергис.

Отметим, что сегодня небольшая группа лиц численностью не более 40 человек пыталась воспрепятствовать проведению в Ереван саммита

ОДКБ. Они двигались к площади Свободы, неся транспаранты с требованиями о выходе из ОДКБ, выкрикивая при этом <Слава Украине>. В

результате вмешательства сотрудников Полиции четверо из них, в том числе, лидер Европейской партии Тигран Хзмалян, были доставлены в отделение полиции, где они пробыли порядка трех часов, после чего были освобождены.