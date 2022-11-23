Среда, 23 Ноября 2022 19:56

АрмИнфо.Секретари Советов безопасности стран-членов ОДКБ приняли совместное заявление, в котором осудили героизацию нацизма, неонацизма и экстремизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Данное заявление было принято в Ереване в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

"В совместном заявлении секретари советов безопасности государств-членов ОДКБ выражают обеспокоенность и осуждают рост проявлений героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, которые создают реальную угрозу демократическим и общечеловеческим ценностям, безопасности, социальной стабильности и единству общества", - говорится в сообщении.

Кроме того, секретари Совбезов ОДКБ осудили любые действия, направленные на распространение и оправдание нацизма и националистических идеологий, а также приветствовали усилия государств и международных организаций, нацеленные на противодействие и борьбу с проявлениями героизации нацизма, неонацизма и экстремизма.