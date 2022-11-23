Среда, 23 Ноября 2022 19:44

АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым приложить все усилия, чтобы урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном. Об этом он заявил в Ереване на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря об имеющихся вызовах и угрозах, Александр Лукашенко констатировал, что непростая ситуация складывается и в ОДКБ. "Мы об этом неоднократно говорили, что общества внутри наших стран пытаются раскачивать - как раз по периметру Российской Федерации, - сказал он.

- Сначала полыхнула Украина, в 2020 году пытались разрушить Беларусь. Мы через это прошли - белорусы. В январе этого года - Казахстан (хорошо, что там руководство Казахстана справилось с этим конфликтом). Конфликт Армении и Азербайджана. Я повторю, что сказал на внеочередной сессии СКБ 28 октября, - мы хотим, чтобы конфликт между двумя соседними и дружественными нам государствами был урегулирован мирным путем".

"Думаю, выражу мнение всех. Мы не в стороне. Мы не так, как сказал здесь премьер-министр Армении Никол Пашинян, что ОДКБ не удержала Азербайджан от агрессии. Не наше дело кого-то удерживать. Но по факту мы должны реагировать. Так мы готовы реагировать", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что в настоящее время Россия выполняет посредническую миссию в этом вопросе, с чем согласились и Армения, и Азербайджан. "Давайте в этом направлении двигаться. Давайте договоримся, давайте все сделаем, чтобы не гибли там люди. Это будет с удовольствием воспринято в армянском и азербайджанском обществе", - уверен Президент.

"Да, Никол Воваевич, есть нюансы. И серьезные, может быть. Но мы

можем этот конфликт, который может разгореться опять, в корне

урегулировать сейчас. При желании прежде всего руководства Армении.

Ну, и естественно Азербайджана. Кстати, я буду об этом говорить. Это

один из приоритетов белорусского председательства. Мы не должны закрывать на это глаза. Сможем мы решить эту проблему или нет, но это должно быть в центре внимания ОДКБ", - подчеркнул глава белорусского государства.