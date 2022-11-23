Среда, 23 Ноября 2022 19:42

АрмИнфо. "Мы все заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном>, - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

<Надеемся, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно- азербайджанский конфликт исключительно политико- дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора", - подчеркнул Токаев.

Он констатировал, что стратегический курс Казахстана на укрепление сотрудничества с партнерами по региону Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается неизменным. "Хочу подчеркнуть, что стратегический курс Казахстана на всестороннее укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками и партнерами по региону остается неизменным. Мы твердо нацелены и впредь прилагать усилия для поддержания высокого уровня отношений с вашими государствами, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - подчеркнул глава Казахстана.

Токаев отметил, что встреча лидеров ОДКБ проходит в условиях сложных геополитических противоречий и беспрецедентных вызовов. "Повышенная турбулентность в международных делах не обошла и пространство ОДКБ. В нашем регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность на всем евразийском пространстве. В этих условиях жизненно важным является поддержание и развитие открытого и конструктивного диалога. Это эффективный и приемлемый путь выхода из сложных кризисов и разногласий", - пояснил он. В данном контексте президент Казахстана поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.