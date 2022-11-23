Среда, 23 Ноября 2022 13:47

АрмИнфо.Азербайджан продолжает свою террористическую деятельность как в информационно-пропагандистской сфере, так и на передовой. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Согласно его записи, нацеливая дезинформационные атаки на мирные населенные пункты и мирных жителей , Азербайджан своими действиями ведет подготовку к новым операциям на передовой. <Вероятнее всего, вчерашний телефонный разговор президента России с лидером Азербайджана был обусловлен именно этим обстоятельством, а точнее - предотвращением новой эскалации. Несмотря на это, даже после телефонного звонка Азербайджан пытается накалить ситуацию>, - отметил депутат НС.