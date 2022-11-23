Среда, 23 Ноября 2022 13:45

АрмИнфо. Снятый со стороны ВВС при финансовой поддержке британского газового гиганта компании British Petroleum (BP) и правящей в Азербайджане семьи Алиевых фильм <Чудеса Азербайджана> навлек жесткую критику со стороны людей, подвергающихся жестокому политическому преследованию в этой стране. Азербайджанские правозащитники обвинили ВВС в <обелении> азербайджанской диктатуры, а ВР в предоставлении на эти цели 300 000 фунтов стерлингов. Фильм, который был снят британской продюсерской компанией SandStone Global, представляет Азербайджан в качестве <чудесной свободной страны>, этаким <Восточным Парижем> со справедливым и думающим о народе династическим режимом Алиевых.

Как сообщает интернет ресурс openDemocracy, свое крайнее негодование по поводу этой <британской акции> выразил Эмин Гусейнов, азербайджанский журналист, бежавший от политических преследований в Азербайджане в 2015 году. Гусенов, который стал героем отмеченного наградами документального фильма ВВС 2006 года о продемократических молодежных активистах в Азербайджане, сказал openDemocracy, что телекомпания претерпела <позорную трансформацию и предоставила слово одному из самых кровавых и коррумпированных режимов в Азербайджане>. Он также обвинил ВВС в <пассивности> в освещении ситуации с правами человека в Азербайджане и поставил под сомнение недостаточное внимание к связям British Petroleum с режимом Алиева.

Крис Гаррард из группы Culture Unstained сказал openDemocracy, что механизмы медиа- спонсорства, такие, какие использует BP, как бы <узаконивают> работу компаний по разработке ископаемого топлива, поскольку они продолжают инвестировать в новую нефтегазовую инфраструктуру, и даже не пытаются достичь нулевых целей. Учитывая послужной список нарушений прав человека азербайджанским режимом, <позитивный культурный взгляд на Азербайджан> в фильме BBC пошел <на пользу BP>, сказал Гаррард.

Как говорится в статье, фильм также косвенно продвигает претензии Азербайджана на город Шуши, находящийся на <спорной территории> Нагорного Карабаха, который Азербайджан захватил у армян во время второй карабахской войны в 2020 году. Теперь Азербайджан хочет превратить этот регион в <зеленую энергетическую зону> при помощи British Petroleum.

Отмечается, что в соответствии с так называемым <контрактом века> ВР является крупнейшим иностранным корпоративным инвестором в богатом природными ресурсами Азербайджане. Компания подвергается справедливой критике со стороны правозащитников и активистов по борьбе с изменением климата за тесные связи с правящим режимом Алиева, который обвиняется в <фальсификациях на выборах>, подавлении инакомыслящих и непропорциональном получении выгоды от нефтегазового богатства Азербайджана.