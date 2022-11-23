Среда, 23 Ноября 2022 13:44

АрмИнфо.Родные и близкие находящихся в азербайджанском плену военнослужащих требуют вернуть своих детей. Собравшись на Площади республики в Ереване, они развернули транспаранты с призывом к президенту России Владимиру Путину предпринять активные шаги по возвращению ребят.

От Площади Республики участники акции шествием направились к зданию посольства Российской Федерации, где собирались предъявить свои требования, однако полицейские силы воспрепятствовали их приближению к зданию российского диппредставительства.

По словам одного из участников акции, до сих пор Азербайджан не выполнил восьмого пункта трехстороннего заявления. <Поскольку одним из подписантов документа выступает сам президент РФ, мы требуем, чтобы Владимир Путин был последователен в своих шагах, и используя все имеющиеся рычаги воздействия, способствовал возвращению наших детей>, - сказал он, добавив, что еще до приезда главы российского государства родные и близкие плененных солдат направили письмо в администрацию президента РФ с просьбой о встрече с 2-3 родителями.

Следует отметить, что власти Азербайджана до сих пор не представили точных данных о количестве плененных солдат. Российская Федерация является одной из сторон трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому все военнопленные подлежат возвращению на родину.

Напомним также, что сегодня под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна в Ереване пройдет саммит ОДКБ, в котором примет участие и глава российского государства Владимир Путин.