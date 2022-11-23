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АрмИнфо.Родные и близкие находящихся в азербайджанском плену военнослужащих требуют вернуть своих детей. Собравшись на Площади республики в Ереване, они развернули транспаранты с призывом к президенту России Владимиру Путину предпринять активные шаги по возвращению ребят.
От Площади Республики участники акции шествием направились к зданию посольства Российской Федерации, где собирались предъявить свои требования, однако полицейские силы воспрепятствовали их приближению к зданию российского диппредставительства.
По словам одного из участников акции, до сих пор Азербайджан не выполнил восьмого пункта трехстороннего заявления. <Поскольку одним из подписантов документа выступает сам президент РФ, мы требуем, чтобы Владимир Путин был последователен в своих шагах, и используя все имеющиеся рычаги воздействия, способствовал возвращению наших детей>, - сказал он, добавив, что еще до приезда главы российского государства родные и близкие плененных солдат направили письмо в администрацию президента РФ с просьбой о встрече с 2-3 родителями.
Следует отметить, что власти Азербайджана до сих пор не представили точных данных о количестве плененных солдат. Российская Федерация является одной из сторон трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому все военнопленные подлежат возвращению на родину.
Напомним также, что сегодня под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна в Ереване пройдет саммит ОДКБ, в котором примет участие и глава российского государства Владимир Путин.
|Обстреливая Армению, Азербайджан фактически обстреливает ОДКБ - Марукян
|Генсек ОДКБ: согласован проект решения о совместных мерах по оказанию помощи Армении
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|Приостановлены полномочия судмедэкспертов, выдавших заведомо ложное заключение об убийстве гражданина Грузии
|ВС Азербайджана продолжают обстреливать армянские позиции
|Форум гражданского общества Восточного партнерства ЕС требует выхода Армении из ОДКБ
|В Ереване состоялось внеочередное заседание СМИД ОДКБ
|Секретарь Совета безопасности России прибыл в Армению
|Президент Армении высказался по поводу нормализации армяно-турецких отношений и позиции Запада по Арцаху
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|Посол Ирана: Ни у одного государства не должно быть никаких устремлений в отношении Сюника
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|Глава МИД России начинает двухдневный визит в Армению
|Нэнси Пелоси вручена премия "Генри Моргентау" Армянской ассамблеи Америки
|Телефонные мошенники стали применять отточенные на россиянах скрипты для обмана жителей ближнего зарубежья, Армения - не исключение
|Армия обороны Арцаха обвинила азербайджанскую сторону в нарушении режима прекращения огня
|Виталий Баласанян: Вооруженные силы Республики Арцах не будут расформированы
|Вражеские силы продолжают провокации на передовой
|Состоялись переговоры между Президентом Туркменистана и Президентом ОАЭ
|Военнослужащий ВС РА арестован по факту убийства одного сослуживца и ранения еще двух
|Президент Азербайджана продолжает нападки на Францию
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Италии о неконструктивном поведении Азербайджана
|Армения и Ливан выразили обоюдную готовность углублять отношения
|До конца 2023 года Армения и Грузия создадут медицинские бригады быстрого реагирования
|В Арцахе опровергли очередную дезинформацию Минобороны Азербайджана
|При поддержке Араратбанка в Ереване прошел благотворительный концерт музыки маэстро Мансуряна
|Косачев заверяет: Конфликт между Арменией и Азербайджаном не относится к компетенции ОДКБ
|Франкофонские страны выразили Армении свою солидарность
|Польское председательство в ОБСЕ не допустило Лаврова к участию в ежегодном заседании СМИД Организации
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|Китай подтверждает свою готовность содействовать армянскому народу - депутат
|В отношении экс-главы службы охраны третьего президента РА возбуждено уголовное дело
|Армения присоединилась к акции по освещению сооружений синим цветом по случаю Всемирного дня ребенка
|Мнение: Вопрос безопасности арцахских армян не будет решаться в Брюсселе и Вашингтоне
|Эксперт: Россия имеет привилегированный статус в посредничестве по урегулированию карабахского конфликта
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции на восточных рубежах страны
|В Арцахе обеспокоены сложившейся военно-политической ситуацией
|Российские миротворцы зафиксировали случай нарушения режима прекращения огня
|В Тунисе Пашинян провел встречи с Шарлем Мишелем и Джастином Трюдо
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|Пашинян: Прекращение огня не положило конец амбициям Азербайджана
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|Главы МИД Армении и Андорры обсудили перспективы развития сотрудничества
|Глава филиала <Дилижанского нацпарка> нанес государству ущерб в несколько миллионов драмов
|Арарат Мирзоян и Орельен Агбенонси подписали протокол о создании механизма политических и дипломатических консультаций
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