Среда, 23 Ноября 2022 11:43

АрмИнфо. В Ереване состоялось внеочередное заседание министров иностранных дел стран-участниц ОДКБ.

В мероприятии, прошедшем в здании Министерства иностранных дел РА, приняли участие главы внешнеполитических ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.

Открывая встречу, глава МИД Армении Арарат Мирзоян констатировал, 22 ноября проводится встреча министров иностранных дел, а 23 ноября будет очередное совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в очном формате. Мы будем обсуждать очень важные вопросы, важные для наших стран и для ОДКБ, в целом.

"Для нас эта встреча еще и важна, потому что это наша первая очная встреча после сентябрьской агрессии Азербайджана против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения.

На повестке у нас около двух десятков документов касательно вопросов внешнеполитической координации, военно-политического сотрудничества, новых угроз и вызовов, а также, конечно, ситуации на Южном Кавказе в целом.

Большинство проектов и вопросов уже согласованы. 21 и 22 ноября Согласительная комиссия работала под руководством Станислава Васильевича. Надеюсь на продуктивный обмен мнениями и предлагаю перейти к работе", - отметил глава МИД РА.

Добавим также, что сегодня в Ереване пройдет заседание Совета коллективных сил ОДКБ на уровне глав государств. В преддверии заседания СКБ ОДКБ, партия Национальный демократический полюс прозападной ориентации 22 ноября провела акцию протеста, в котором выражался протест приездом в Ереван лидеров России и Беларуси. В ходе демонстрации больше звучали призывы в поддержку Украины, чем осуждающие агрессивные действия Азербайджана заявления, что выглядело, по меньшей мере, странно. Несколько десятков граждан, в том числе и либеральная молодежь из России, собрались у российского дипломатического представительства с флагами США, Франции, Армении, Арцаха и Украины. Они требовали также вывода российских войск из Армении.