Вторник, 22 Ноября 2022 21:22

АрмИнфо.Сегодня на Южном Кавказе и во всем мире происходит трансформация миропорядка, существовавшего до 2020 года, и если смотреть с этой точки зрения, то локальные конфликты являются частичными проявлениями этого изменения. Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в интервью SpecialEurasia, касаясь будущего Республики в быстроменяющемся мире и на фоне региональных вызовов.

Президент Армении подчеркнул, что 44-дневная война 2020 года стала суровым испытанием для армянского народа. При этом он считает, что в целом разрушительные последствия войны сложно оценить в полной мере, причем для всех противоборствующих сторон.

Вместе с тем, Хачатурян добавил, что безусловно, на фоне напряженности и изменения современной международной обстановки любому государству необходимо сделать выбор, но он больше лежит в области ценностей.

"С этой точки зрения Армения приняла свое однозначное решение, то есть неуклонно руководствоваться принципами демократии и идти по пути создания демократических институтов. Мы страна с небольшими возможностями, имею в виду, что Армения не богата полезными ископаемыми, источниками энергии, у нас нет нефти и газа и в таких условиях демократия, культура, наука становятся нашим основным ресурсом, чтобы представить себя миру и иметь наше уникальное место и образ на планете. А для этого всего необходим мир", - констатировал Хачатурян, отметив безальтернативность для Армении последнего.

По его словам, Армения однозначно выбрала путь мирного, демократического и ориентированного на человека развития.

На вопрос, насколько реалистична нормализация отношений с Турцией, на фоне того, что Анкара до сих пор не признала Геноцид армян в Османской империи, и какой может быть реакция армянского общества на этот шаг, Хачатурян заявил, что для Республики Армения никогда не было спорной идея установления добрососедских отношений со всеми соседями, в том числе и с Турцией.

"Мы всегда выступали за установление отношений с Турцией без предусловий и открытие границ. Следует подчеркнуть, что формулировка без предварительных условий не является дипломатической уловкой и также относится к вопросу признания Геноцида. К сожалению, должен констатировать, что Турция на протяжении десятилетий первой ставила предусловия для открытия границ и нормализации отношений с Арменией, в некотором роде обслуживая азербайджанскую повестку в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. При этом считаю важным подчеркнуть, что в начале 1990-х годов и в 2008-2009 годах у Армении и Турции была возможность пойти на кардинальные изменяя, и двигаться по пути нормализации. Эти возможности не были использованы в полной мере, но сегодня я считаю более важным не говорить о прошлых пробелах или каких-то упущенных возможностях, а смотреть в будущее", - сказал президент Армении.

В этом ключе он отметил, что специальные представители Армении и Турции встречаются регулярно, указал на положительные тенденции в сфере информации и пропаганды и выразил надежду, что Ереван сможет установить цивилизованные, упорядоченные и предсказуемые добрососедские отношения со своим западным соседом.

"Я убежден, что ключом к решению даже самых сложных проблем является развитие и демократия, которые не могут существовать в атмосфере предварительных условий или исключений. С этой точки зрения Армения видит в установлении цивилизованных отношений с Турцией и вообще со всеми соседними странами возможность, как я уже сказал, добиться демократии и развития и преодолеть сложные проблемы", - сказал глава Армении.

На вопрос, видит ли он какие-либо изменения после сентября 2022 года, принимая во внимание тот факт, что Запад часто применял политику двойных стандартов в отношении Армении и Нагорного Карабаха, Хачатурян заявил, что не хотел бы давать категоричных оценок роли Запада в урегулировании карабахского конфликта.

"Минская группа ОБСЕ, созданная в 1992 году, за эти годы проделала заметную работу в направлении урегулирования конфликта, выдвинув ряд предложений, но другое дело, что в 2020 году Азербайджан пытался добиться желаемого результата силовым путем.

Что же касается позиции Запада и, можно сказать, передового мира, то здесь после сентября 2022 года все было более чем ясно. 13 сентября 2022 года Азербайджан вторгся и фактически оккупировал суверенную территорию Армении. Этот вопрос обсуждался в Совете Безопасности ООН, азербайджанская агрессия была осуждена многими странами, наконец, ОБСЕ направила в Армению миссию по установлению фактов. Думаю, это показатели, наглядно демонстрирующие позицию Запада", - сказал президент Армении.