Вторник, 22 Ноября 2022 21:15

АрмИнфо.ВС Азербайджана вновь обстреляли мирных жителей в Арцахе.

Как сообщает пресс-служба МВД НКР, 22-го ноября в 14:30 руководитель общины Сарушен Аскеранского района обратился в отдел полиции Красного базара Мартунинского районного отдела с сообщением.

Он в частности проинформировал, что при проведении сельскохозяйственных работ на сельскохозяйственных землях, принадлежащих общине Сарушен, в долине Амараса, находящейся на административной территории села Мачкалашен, с боевых позиций азербайджанской армии были произведены беспорядочные выстрелы из различных видов стрелкового оружия, в результате чего сельскохозяйственные работы были прекращены. Мартунинский районный отдел полиции собрал и передал факты об инциденте командованию российского миротворческого контингента.

Добавим, что это второй инцидент за последние два дня на том же направлении. 21 ноября, около 11:00 противник вновь обстрелял мирных жителей, проводящих сельскохозяйственные работы в Мартунинском районе.