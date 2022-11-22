Вторник, 22 Ноября 2022 16:32

АрмИнфо.По инициативе посольства Армении в Испании и в сотрудничестве с Мадридским университетом Комплутенсе на факультете географии и истории университета была создана кафедра арменоведения.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в Испании, кафедра создана с целью расширения знаний об Армении в Испании, изучения истории и политики армянского народа, распространения армянского языка и популяризации армянской культуры.

21 ноября посол Сос Аветисян и заместитель ректора Мадридского университета Комплутенсе Хуан Карлос Доадрио Виярехо подписали Меморандум "О создании специальной кафедры арменоведения между Министерством образования, науки, культуры и спорта РА и Мадридским университетом Комплутенсе".