Вторник, 22 Ноября 2022 16:28

АрмИнфо.Генеральный прокурор РА Анна Вардапетян на встрече с делегацией во главе с послом Ирана в Армении Аббасом Бадахшаном Зохури высоко оценила существующее сотрудничество между правоохранительными органами двух стран, основанное на богатом опыте дипломатических отношений.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, при этом она заверила, что на основе эффективной работы сторон это сотрудничество будет расширяться и приобретать новое качество.

В свою очередь посол подчеркнул, что крепкие 3000-летние исторические и культурные связи между Ираном и Арменией являются хорошей основой для развития отношений во всех направлениях, что особенно проявилось в последние два года. В этом контексте Зохури подчеркнул, что отношения с соседней Арменией являются для Ирана приоритетными, взаимность которых подтверждается и руководством двух стран.

В ответ на высокую оценку генеральным прокурором открытию генконсульства Ирана в Сюнике, Зохури подтвердил важность для Ирана Сюникской области Армении и подчеркнул, что ни у одного государства не должно быть никаких устремлений в отношении региона.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, которые в основном касались экстрадиции осужденных и правовой помощи по уголовным делам, эффективного и оперативного взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.