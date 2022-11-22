Вторник, 22 Ноября 2022 12:55

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с победой на президентских выборах.

В послании, которое распространила пресс-служба главы государства, в частности, отмечается: <Уверен, что дальнейшее расширение эффективного армяно-казахстанского двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества в рамках интеграционных объединений будет способствовать укреплению дружбы и доверия между нашими странами на благо дружественных народов Армении и Казахстана. Желаю Вам крепкого здоровья, плодотворной работы и успехов на ответственной государственной должности>.

Отметим, что согласно сообщению Центральной избирательной комиссии Казахстана, действующий президент Касым-Жомарт Токаев одержал победу на состоявшихся 20 ноября выборах главы государства с 81,31% голосов избирателей. Церемония вступления в должность вновь избранного президента РК состоится 26 ноября. Ранее сообщалось, что явка избирателей на президентских выборах составила 69,44%.