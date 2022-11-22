Вторник, 22 Ноября 2022 11:30

АрмИнфо.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 ноября начинает двухдневный визит в Ереван. Глава МИД РФ примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ожидается, что участники заседания обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ и деятельность организации в межсессионный период. Стороны рассмотрят солидный пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного и антитеррористического сотрудничества в рамках ОДКБ и направленных на укрепление и дальнейшее развитие системы коллективной безопасности.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, в ходе заседания планируется принятие ряда важных политических заявлений, в том числе заявления министров иностранных дел государств - членов ОДКБ по вопросам укрепления архитектуры международной и региональной безопасности и контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, а также заявления секретарей советов безопасности с осуждением попыток героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии. Кроме того, стороны одобрят ряд документов, которые будут вынесены на утверждение Совета коллективной безопасности ОДКБ.