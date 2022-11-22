Вторник, 22 Ноября 2022 11:29

АрмИнфо.Телефонные мошенники стали применять отточенные на россиянах скрипты для обмана жителей русскоговорящих стран ближнего зарубежья - Казахстана, Армении и Белоруссии. Об этом <Известиям> рассказали в проекте Общероссийского народного фронта (ОНФ) <За права заемщиков>.

<Цель злоумышленников - масштабировать свою деятельность и увеличивать количество похищенных денег. Поэтому когда в отношении российских банков стали вводить санкции и деньги стало сложнее выводить, мошенники обратили свое внимание на бывшие советские республики и стали работать там по обкатанным схемам и скриптам>, - пояснила руководитель проекта ОНФ <За права заемщиков> Евгения Лазарева.

Основной сценарии? обмана - звонок от имени службы безопасности банка с зафиксированной заявкой на смену <финансового номера телефона>: если жертва сообщает, что этого не делала, ее уговаривают совершить операцию в рамках <специального полицейского расследования>, подчеркивается в исследовании <Сбера>. Другая популярная схема - жертве сообщают, что на ее имя кто-то взял кредит. Чтобы его аннулировать, необходимо взять другой заем на ту же сумму и перечислить деньги на <безопасный счет> - по факту они уходят мошеннику.

Национальный Банк Казахстана отмечает активизацию телефонных мошенников в стране, подтвердили в его пресс-службе <Известиям>. Там добавили: зная о проблеме, Национальный банк регулярно проводит разъяснения в СМИ и соцсетях, информирует население, что не обслуживает счета физлиц, не проводит денежные расчеты с гражданами и не привлекает инвестиции.

В Нацбанке Республики Беларусь впервые столкнулись с фишингом в феврале 2019 года, сообщили <Известиям> в его пресс-службе. Там рассказали, что злоумышленники звонили клиентам и, представляясь работниками служб безопасности белорусских банков (в том числе Нацбанка), под разными предлогами просили предоставить паспортные данные, реквизиты карточек и коды, поступающие на мобильный телефон клиента.