Понедельник, 21 Ноября 2022 20:51

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает нападки на Францию.

Руководство Азербайджана, тяжело воспринявшее резолюцию Сената Франции, в которым звучит призыв наложить санкции на официальный Баку, нашло путь выместить зло. Так, Ильхам Алиев не придумал ничего лучше как обвинить Францию в провокации в отношении Азербайджана на полях Франкофонии.

"В рамках саммита стран Франкофонии против Азербайджана была спланирована провокация, автором который стала Франция", - заявил Алиев, выступая на собрании, посвященном 30-и летию правящей партии "Ени Азербайджан", предает Turan.

Азербайджанский лидер заверил, что сейчас Франция покровительствует Армении. "Они называют друг друга сестрами, и это особо подчеркивают, хотя могли бы называть и братьями. Подготовленный там первоначальный вариант резолюции основывался на чисто антиазербайджанских тезисах и полностью противоречил действительности", - сказал Алиев, заверив, что все антиазербайджанские тезисы были сняты благодаря усилиям наших друзей из организации Франкофония.

"И франко-армянский тандем не смог воспользоваться этой возможностью", - продолжил Алиев, заявив, что это еще один показатель международного авторитета Азербайджана и роста числа дружественных ему стран.

Затем он похвастался тем, что даже в организациях, где "Азербайджан не участвует у него больше друзей, чем у Армении, и в частности ОДКБ".

"Попытки Армении выдвинуть безосновательные претензии к Азербайджану по линии ОДКБ не увенчались успехом, поскольку другие члены организации не пошли на провокацию Еревана. Это говорит о том, что в этой организации у нас больше друзей, чем у Армении", - резюмировал азербайджанский бессменный лидер.

Ранее, армянские СМИ сообщали, что по итогам саммита МОФ в Тунисе, была принята резолюция, в которой выражалась солидарность Армении на фоне азербайджанской агрессии.