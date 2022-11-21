Понедельник, 21 Ноября 2022 11:15

АрмИнфо. Армения присоединилась к акции в освещении сооружений синим цветом по случаю Всемирного дня ребенка. В этом году 20 ноября синим цветом были освещены колесо обозрения в Парке Победы в Ереване, монумент <Мать-Армения>, а также Матенадаран и Центр охраны здоровья матери и ребенка. Об этом сообщает армянский офис Детского фонда ООН.

Согласно источнику, 20 ноября в рамках праздничных мероприятий, посвященных Всемирному дню ребенка, в разных странах мира освещаются различные соборы и исторически и культурно значимые сооружения. В предыдущие годы освещались Сиднейский оперный театр, Афинский Акрополь, пирамиды Гизы, президентские дворцы Раштрапати и Бхаван в Нью-Дели, монумент африканского возрождения в Сенегале, Эмпайр-стейт­билдинг в Нью-Йорке и другие объекты.

<В этом году, во Всемирный день ребенка в рамках армянской инициативы <Зажги синим> в Ереване были освещены места, которые символизируют то, что нужно детям, чтобы вырасти здоровыми и счастливыми и стать самостоятельными в будущем", - сказала представитель ЮНИСЕФ в Армении Кристин Вейганд.

По ее словам, из Конвенции о правах ребенка следует, что детство - это уникальный период, достойный защиты.

<Конвенция является доказательством того, что мир может предпринять смелые и решительные действия в защиту лучшего будущего для всех. Тридцать лет спустя, несмотря на достигнутый прогресс, многие дети все еще не могут в полной мере пользоваться всеми своими правами. И именно поэтому мы должны работать вместе, чтобы Конвенция оставалась живым и документом и путеводной звездой для каждой страны, сообщества и семьи>, - сказала она.

В прошлом году в Армении были освещены руины древнего собора <Звартноц> недалеко от Еревана, что символизировало мандат ЮНИСЕФ по защите прав каждого ребенка, где бы он ни жил. В 2000 году собор <Звартноц> был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Всемирный день ребенка был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1954 году. Он отмечается 20 ноября как день мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. 20 ноября - важная веха в становлении прав ребенка. В этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году - Конвенцию о правах ребенка. С 1990 года во Всемирный день ребенка отмечается годовщина принятия этих основополагающих документов в области защиты прав ребенка.