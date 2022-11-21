Понедельник, 21 Ноября 2022 11:00

АрмИнфо. Сегодня на Южном Кавказе происходит давно ожидаемое событие. Российско-турецкий ситуативный союз, кажется, приносит свои плоды, о чем свидетельствует, например, тот факт, что Турция впервые обвинила своего союзника США в теракте в Стамбуле.

Об этом в ходе Круглого стола- обсуждения "Текущие процессы на Южном Кавказе: роль России в обеспечении региональной стабильности" заявил политолог Григор Баласанян.

По его словам, ничего подобного никогда не было. "Естественно, попытки России превратить Турцию в газовый или зерновой хаб однажды дадут свои результаты. Сегодня Эрдоган уже обвиняет США в подготовке террористов в Сирии и использовании их на территории своей страны, что удивительно, ведь та же Турция два года назад использовала тех же террористов против нас", - считает Баласанян.

Что касается Азербайджана, продолжил он, то и здесь все не так просто, как кажется.

"Азербайджан противоречит сам себе: с одной стороны, он говорит, что российские миротворцы должны покинуть Арцах, а с другой - средь бела дня стреляет в этих миротворцев, подтверждая необходимость их пребывания. Мы должны понимать, что вопрос безопасности арцахских

армян не будет решаться в Брюсселе и Вашингтоне - подпишут так называемый мирный договор и на следующий же день забудут о нем. В этих столицах может решаться лишь вопрос создания альтернативного Украине пути для энергоносителей в Европу, для чего и нужен так называемый Зангезурский коридор", - подчеркнул эксперт.

По мнению Баласаняна, гарантом безопасности Армении в регионе может быть Иран, который имеет теплые отношения с Россией во всех сферах, и идти против России - значит идти также против Ирана. "Просто выражать соболезнования армянскому народу со словами на глазах - это одно, а предпринимать реальные шаги для обеспечения безопасности армянского народа - другое. И как бы ни старались игнорировать политику, проводимую Российской Федерацией и ее усилия, реальность слишком очевидна, чтобы ее не видеть", - добавил он.

В свою очередь политолог Гарик Керян также подчеркнул, что Кавказский регион стал ареной столкновения мировых центров силы. По его словам, центры, которые в последние три десятилетия занимали инертную позицию в вопросе урегулирования нагорно- карабахского конфликта, сегодня чрезвычайно активизировались, что заставляет задуматься о причинах этой активности.

"Урегулирование карабахского конфликта дает возможность центрам силы найти рычаги влияния не только на Армению и Азербайджан, но и в будущем нацелиться на Иран. Одна из основных целей - истощить ресурсы и силы России и ослабить ее, окружив российские границы очагами активных конфликтов", - убежден политолог. И в этом смысле, уверен Керян, урегулирование карабахского конфликта не нужно Западу.

По его заверению, Россия же, в свою очередь, заинтересована в стабильности в Закавказье, потому что высвобождаются ее ресурсы: "У России очень большие энергетические и экономические планы, а главное условие для этого- стабильность".

Керян также упомянул, что для РА Азербайджан и Турция, конечно же, враждебные государства, учитывая их армяноненавистническую позицию и планы, в том числе по этнической чистке армян. "Но, в то же время, нам нужно вступать в союз со страной, которая имеет наибольшие рычаги влияния на эти два центра. И это однозначно Россия. И не следует забывать, добавил он, что сегодня, когда роль РА в обеспечении безопасности Арцаха равна нулю, физическое существование арцахских армян обеспечивают российские миротворцы, как неприкосновенность армяно-турецкой границы. И если у нас не будет пророссийской политики, мы очень быстро окажемся близки к состоянию Александрополь-2", - резюмировал Гарик Керян.

Отметим, что Круглый стол организован общественной организацией "Международное гуманитарное развитие", в нем приняли участие около четырех десятков студентов армянских вузов, эксперты.