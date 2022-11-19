Суббота, 19 Ноября 2022 21:57

АрмИнфо. На полях проходящего в Джербе 18-го саммита Международной организации Франкофонии премьер-министр Никол Пашинян провел сегодня встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

На встрече премьер-министра Армении с главой Европейского Совета, собеседники коснулись результатов состоявшейся в октябре в Праге четырехсторонней встречи премьер-министра Армении, председателя Европейского совета и президентов Франции и Азербайджана. Была подчеркнута важность реализации достигнутых в рамках Пражского заявления договоренностей, а также осуществления шагов по укреплению мира и стабильности в регионе.

Пашинян подчеркнул необходимость ликвидации последствий азербайджанской агрессии, немедленного вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения.

На встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Никол Пашинян поблагодарил коллегу за решение открыть посольство Канады в Армении. Пашинян также представил Трюдо последствия азербайджанской агрессии в отношении территории Армении и позицию армянской стороны по этому вопросу. Состоялся обмен мнениями и по нагорно-карабахской проблеме, происходящим на Южном Кавказе процессам, а также различным вопросам, представляющим взаимный интерес.