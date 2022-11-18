Пятница, 18 Ноября 2022 10:18

АрмИнфо. Члена Палат лордов Великобритании, Баронесса Кэролайн Кокс приняла участие в акции перед зданием парламента Великобритании в знак солидарности с теми, кто протестует против жестокого обращения с армянскими военнопленными и в память о жертвах пыток азербайджанских ВС.

"Из соцсетей: Стоим у парламента в знак солидарности с теми, кто протестует против обращения с армянскими военнопленными и жертвами пыток", - написала она на своей странице в Фейсбук, поделившись фото с места.

В руках у них фотографии с изображением армянского военнослужащего-женщины, которая была изнасилована и жестоко убита. На видео, снятом азербайджанскими солдатами, и распространенное в соцсетях видны тела армянских военных, в том числе двух женщин. Одна из женщин раздета, на ее грудь и живот нанесена надпись (бывший уполномоченный по правам человека Армении Арман Татоян заявил, что на теле женщины написано название подразделения азербайджанского спецназа "Яшма"). Женщине отрезали пальцы и засунули ей в рот, а также выкололи глаз. Тело на видео принадлежало 36-летней Ануш Апетян, матери троих детей. Ее схватили в городе Джермук во время последней агрессии ВС Азербайджана против суверенной территории РА.