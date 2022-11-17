Четверг, 17 Ноября 2022 22:27

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял группу бизнесменов армянского происхождения из Украины.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, на встрече присутствовали также вице- премьеры Армении Мгер Григорян и Амбарцум Матевосян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, министр экономики Ваан Керобян, гендиректор центра содействия инвестициям Левон Оганесян, а также посол РА на Украине Владимир Карапетян.

Премьер-министр выразил надежду, что в результате сегодняшней встречи присутствие предпринимателей в Республике Армения расширится. Он указал на беспрецедентно высокий рост экономики Армении и на имеющиеся проблемы. <Сегодня, к сожалению, мы не в состоянии полностью реализовать наши планы по капвложениям по той простой причине, что возможности частного сектора в Армении недостаточно развиты для того, чтобы они могли, так сказать, реализовать все предложения правительства. Речь идет о строительстве дорог, школ, детских садов, других государственных объектов, и я хотел бы обратить ваше внимание на этот факт>, - сказал он.

Премьер отметил также возможности, в том числе инвестиционные. <Какие направления для вас более перспективны и интересны, возможно, вы лучше определитесь>, - заявил глава кабмина.

Никол Пашинян сообщил, что при министерстве экономики действует Центр поддержки инвестиций, основной задачей которого является оказание поддержки бизнесменам и предпринимателям, заинтересованным в инвестировании в Армению. <И мы готовы выслушать ваше мнение, впечатления, может быть, и о каких-то препятствиях или трудностях, с которыми вы столкнулись в Армении. Могут быть и объективные трудности, решение которых нереально, но в любом случае нам очень важно иметь полную информацию, которую мы должны учитывать в дальнейшей деятельности>, - сказал он.

Никол Пашинян и другие члены правительства, участвовавшие в совещании, ответили на интересующие бизнесменов вопросы, касающиеся проводимых реформ в направлении создания благоприятной среды для бизнеса и т.д.

Премьер-министр поручил руководителям ответственных ведомств быть в постоянном контакте с предпринимателями и оказывать содействие в эффективной реализации программ в рамках инструментов правительства.-