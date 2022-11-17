Четверг, 17 Ноября 2022 17:00

АрмИнфо. 16 ноября председатель Конституционного суда РА Арман Диланян принял посла Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо.

Как сообщает пресс-служба КС, в ходе встречи Арман Диланян отметил, что в настоящее время армяно-французские отношения и судебно-правовое

сотрудничество динамично развиваются, и Конституционный суд Армении заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества с Конституционным советом Французской Республики, что наилучшим образом характеризует логику привилегированных армяно-французских отношений.

Председатель Конституционного суда подчеркнул роль Французской Республики в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и незамедлительной реакции на развязанную Азербайджаном агрессию 13- 14 сентября, подчеркнув четкое, недвусмысленное и целенаправленное осуждение Францией данного шага.

Поблагодарив Диланяна за высокую оценку и теплый прием, Анн Луйо отметила, что Франция придает большое значение сотрудничеству с

дружественной Арменией и готова продолжать усилия по сближению позиций в судебной и правовой сферах. В этой связи посол приветствовала приверженность Конституционного суда развитию связей с Конституционным советом Французской Республики и Ассоциацией франкоязычных конституционных судов.

В ходе встречи собеседники обсудили повестку армяно-французских двусторонних правовых отношений и перспективы сотрудничества в сфере верховенства права.

По просьбе гостьи, Диланян также представил процесс институциональных реформ, начатых в Конституционном суде. Посол заявила, что французская сторона полностью поддерживает реформы, инициированные судом, и подтвердила готовность французской стороны поддержать этот процесс.