Четверг, 17 Ноября 2022 13:25

АрмИнфо.Преследования со стороны властей в отношении вице-председателя ранее правящей в Армении Республиканской партии Армена Ашотяна не новы и носят политический характер. Об этом 17 ноября на брифинге заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Он отметил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Ашотяна носит противоправный характер, и полностью сфабриковано. Цель этих преследований понятна, Армен Ашотян является одним из активных участников протестного движения. Являясь интеллектуалом, продолжил депутат, вокруг Ашотяна построены внутренние и особенно внешние связи в межпартийном строительстве. <В последние время развития событий в отношении вице-председателя РПА получили наглое и провокационное продолжение>, - сказал Абрамян.

Говоря об итогах пленарного заседания НС РА, он указал на два вопроса, связанных с вооруженными силами страны - аттестация

военнослужащих и принятие программы <Защитник Отечества>. Депутат заметил, что оба проекта несут в себе многочисленные риски, которые связаны с порядком и принципами аттестации. Любая остановка этого процесса, продолжил Абрамян, может привести к куда более тяжелым последствиям в вооруженных силах, чем то, что имеется сегодня. Он добавил, что даже при внедрении самых справедливых механизмов, система премиальных выплат должна применяться в тех случаях, когда базовая зарплата должна соответствовать количеству времени, проведенному военнослужащим во время несения боевого дежурства. <При базовой зарплате патрульных полицейских, которая начинается с 270 тыс драмов, а военнослужащего контрактника - с 120 тыс драмов, трудно понять, как рассчитывается базовая зарплата солдата контрактной службы, принимающего участие в боевых действиях. Нельзя решать проблемы данного солдата одной лишь системой премиальных, необходимо значительно нарастить его базовую зарплату>, - подчеркнул депутат.

Комментируя заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна о готовности армянской стороны подписать рамочное мирное соглашение с Азербайджаном, Абрамян заметил, что прежде всего для подписания подобного документа необходимо правильно оценить сложившуюся ситуацию, которая несовместима с той, что была 7-10 лет назад. С тактической точки зрения можно сразу пойти на подписание соглашения, но где гарантия того, что спустя несколько дней после этого не возобновятся боевые действия. В Мадридских принципах также предусматривалось вначале подписать всеобъемлющий договор, после чего детализировать соглашение по вопросу Арцаха. <Здесь очень важно знать, на каких принципах идет этот процесс. Если, к примеру, право на самоопределение Арцаха не зафиксировано, то весь этот процесс не будет иметь какого-либо значения>, - сказал депутат, указав на возможность обсуждений подобной тактики, но при уяснении принципов урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. По положению на текущий момент самый главный вопрос - о праве народа Арцаха на самоопределение нигде не обсуждается.