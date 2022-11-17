Четверг, 17 Ноября 2022 01:45

АрмИнфо. На состоявшихся накануне слушаниях Комитет Сената США по международным отношениям ряд сенаторов подвергли жесткой критике представителей администрации Белого дома в отношении политики США на Кавказе.

Как сообщает Армянский Национальный Комитет Америки (АНКА), глава комитета Сената США по международным отношениям сенатор Роберт Менедес, обращаясь к членам администрации, сказал: «Вы должны признать, что есть агрессор в лице Азербайджана! Неужели мы, кажись, не в состоянии сделать это». По его словам США ничего не сделали для проверки видео и доказательств применения Азербайджаном (в ходе 44-х дневной войны – Ред.) кассетных боеприпасов и белого фосфора, которые являются незаконными средствами. «Мы ничего не сделали для проверки видеозаписи казни армянских солдат и издевательств над женщинами. Мы ничего не сделали" – возмутился сенатор. «Я видел несколько видео (расстрел пленных армянских солдат – Ред.), мой почтовый ящик забит ими», - сказал он, строго отреагироовав на то, что администрация США, как сообщил на слушаниях американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Филип Рикер, не предприняла даже усилий для проверки подлиности этих жутких видеокадров.

По убеждению Менендеса, Государственный департамент США ничего не сделал для расследования злоупотреблений со стороны Азербайджана: «Госдепартаменту вообще нечего сообщить о помощи США Арцаху». Это, по его словам, «совершенно неприемлемо». Сенатор отметил, что он найдет способы, чтобы выразить госсекретарю США свое недовольство. В этом ключе сенатор задался вопросом, как же в таком случае США могут оправдать предоставление какой-либо поддержки режиму в Баку? «Это непростительно. Лично я считаю, что это отвратительно с моральной точки зрения и издевательство над Законом о поддержке свободы. У меня складывается впечатление, что Соединенные Штаты находятся в одной постели с Азербайджаном", сказал сенатор. Он выразил свое категорическое «против» оказания какой-либо военной помощи азербайджанским вооруженным силам, которые известны своими нарушениями прав человека. При этом сенатор, подчеркнув стратегический характер региона, призвал США оказать дополнительную помощь Арцаху, так как она сегодня явно недостаточная. По его словам, народ Арцаха заслуживает того, чтобы жить в мире, свободе и в безопасности – безопасности от этнических чисток.

На слушаниях выступил также сенатор Эд Марки с вопросом о том, расследовала ли администрация США агрессивное поведение азербайджанских военнослужащих, и их злоупотребления. На этот прямой вопрос помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид лишь сообщила, что военная помощь США не может быть использована против армян, так как она предоставляется для борьбы с терроризмом.