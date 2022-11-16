Среда, 16 Ноября 2022 21:10

АрмИнфо. Находящийся в вынужденной эмиграции известный азербайджанский общественный деятель и политолог Ариф Юнусов рассказал, что стоит за отказом вице-президента Азербайджанской Республики, супруги президента страны Мехрибан Алиевой быть послом доброй воли ЮНЕСКО.

На своей страничке в Фейсбук, политолог разъяснил истинные причины этого шага Алиевой. <Вчера супруга президента Мехрибан Алиева в письме генеральному директору ЮНЕСКО сообщила, что прекращает свою деятельность в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО. И в качестве причины она указала на двойственную позицию этой организации в карабахском конфликте. Но это - официальная причина, причем в первую очередь для граждан своей страны.

Между тем отставка Мехрибан Алиевой является результатом продолжающего коррупционного скандала. В 2009 г. представитель Болгарии Ирина Бокова была избрана генеральным директором ЮНЕСКО. И очень скоро, но особенно тесно с 2012 г. она установила близкие связи с правящей семьей Азербайджана и в первую очередь с Мехрибан Алиевой, разумеется, не бескорыстно. В 2016 г. И.Бокова выдвинула свою кандидатуру на пост генсека ООН. Но в тот период организация по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) стала вскрывать факты подкупа Алиевыми европейских политиков, что вскоре получила название <ландромат> или <азербайджанская прачечная> и привела к крупному скандалу в ПАСЕ. Тогда же появились сведения и о фактах подкупа Алиевыми гендиректора ЮНЕСКО И.Боковой.

Стало известно, что каждый раз, когда ЮНЕСКО что-то организовывала (конференции, выставки и т.д.) для пиара Мехрибан Алиевой через несколько дней на счета супруга генсека ЮНЕСКО Калина Митрова из Баку поступали деньги (от 100,000 до 225,000 тыс. евро).

Однако решающим стало известие о том, что Бокова, которая за все время пребывания гендиректором ЮНЕСКО заработала 780 тыс. долларов, оказывается владеет 2 квартирами в Нью-Йорке на сумму в 2,4 млн. долларов наличными! И приобрела эти квартиры она во многом благодаря Алиевым. Разразился большой скандал, Бокова сняла свою кандидатуру на пост генсека ООН. А в 2017 г. она перестала быть гендиректором ЮНЕСКО.

Затем наступила очередь и Мехрибан Алиевой, ведь с 2015 г. идут многочисленные требования к руководству ЮНЕСКО отнять у М.Алиевой почетную должность посла доброй воли. Но в ЮНЕСКО не хотели скандала, опасаясь, что все это нанесет удар и по без того сильно подмоченной репутации этой организации. Процесс затянулся, а тут началась пандемия. Но теперь в ЮНЕСКО все же решили вернуться к этому вопросу. Но решить вопрос с уходом Мехрибан Алиевой тихо и без скандала. И Мехрибан Алиевой предложили самой отказаться от звания посла доброй воли ЮНЕСКО, ибо в противном случае многое всплывет. Вот что на самом деле скрывается за этим письмом Мехрибан Алиевой>.