Среда, 16 Ноября 2022 20:40

АрмИнфо.По сравнению с 2017 годом сегодня финансирование военно-промышленного комплекса Армении увеличилось более чем в 4 раза. В 2023 году объемы финансирования сферы превысят 6,8 млрд драмов. Об этом 16 ноября заявил вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян.

Он отметил, что самой быстрорастущей отраслью экономики Армении является высокотехнологичная промышленность, развитие которой сочетается с развитием военно-промышленного комплекса и других отраслей экономики, повышая их эффективность и производительность. Вице-спикер напомнил, что в соответствии с принятым в 2019 году решением правительства, военно-промышленная и научно-исследовательская деятельности были выделены из функций министерства обороны и приписаны к министерству высокотехнологичной промышленности. <Таким образом, мы можем констатировать, что принятые нами решения по разделению функций производителя и потребителя дали ощутимые результаты. Мы можем констатировать, что на сегодняшний день в Армении уже имеются серийные производства ряда изделий и ряда других вооружений, которые прошли государственные и войсковые испытания и уже поставляются в армию", - сказал вице-спикер.

Акоп Аршакян также подчеркнул, что в 2023 году планируется увеличить финансирование минобороны более чем на 120 млрд драмов. Он заметил, что государство прилагает усилия по укреплению доверия населения к службе в Вооруженных Силах, привлечению офицеров, развитию механизмов военной подготовки, приобретению современного вооружения, военной техники и другим направлениям, которые постепенно приведут к созданию профессиональной армии. По его словам, приобретение новых образцов вооружения и военной техники должны сопровождаться подготовкой и привлечением соответствующих кадров. <Вооруженным силам требуется все больше и больше личного состава, обладающего высокотехнологичными знаниями в области автоматических систем управления, беспилотников, кибервойны. Необходимо учитывать все эти обстоятельства в период призыва на военную службу и привлекать призывников с соответствующими навыками к образовательным программам", - отметил вице-спикер.