Среда, 16 Ноября 2022 18:28

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Армен Григорян провел отдельные встречи с директором по стратегии, планам и политике Европейского командования США, генерал-майором Даниэлем Ласикой и бывшим президентом Швейцарской Конфедерации Мишлин Калми-Рей.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, на встрече с Ласикой, Григорян приветствовал визит американского генерала в Армении и высоко оценил динамику развития армяно- американских отношений, в том числе в сфере безопасности.

Секретарь Совбеза Армении также представил собеседнику усилия, предпринимаемые правительством РА в направлении структурных и содержательных реформ вооруженных сил.

При этом на встрече с Калми-Рей состоялся обмен мнениями по международной повестке и процессах, происходящих на Южном Кавказе. В этом контексте, Григорян коснулся агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении и ее последствий.

"Я подчеркнул важность динамично развивающихся отношений с международными партнерами. Обсудили влияние продолжающейся войны в Украине на безопасность на Кавказе. Я затронул вопрос разблокирования транспортной инфраструктуры в регионе, переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений", - сообщил секретарь Совбеза РА.