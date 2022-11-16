Среда, 16 Ноября 2022 15:13

АрмИнфо. Единственное, что беспокоит президента Азербайджана Ильхама Алиева, это угроза богатству и власти его династической семьи. Об этом заявил экс-глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Дипломат добавил, что Алиева пугают растущие протесты и недовольство в Азербайджане и на улицах Баку. В качестве примера он привел протесты в июле 2020 года.

"Поэтому Армения и Арцах остаются его "полезными врагами" для оправдания его диктатуры. Мир кажется иллюзорным, пока бакинский диктатор сидит в своем кресле:",- добавил дипломат.

Вместе с тем, он предположил, что Алиев теперь с радостью добавит в свой список "полезных врагов" Иран, Францию и ЮНЕСКО. "Что-то неладно в деспотическом Азербайджанском царстве",- резюмировал экс-глава МИД РА Зограб Мнацаканян.

Отметим, что накануне, 15 ноября, Сенат Франции принял антиазербайджанскую резолюцию. В документе звучит призыв наложить санкции на Азербайджан за его агрессивную политику в отношении Арцаха и Армении.

Кроме того, вчера стало известно, что прекращены полномочия вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в качестве посла доброй воли в ЮНЕСКО.