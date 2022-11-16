Среда, 16 Ноября 2022 10:29

АрмИнфо.Член палаты представителей Крис Паппас возглавил двухпартийный призыв к Конгрессу США ограничить продажи F-16 в Турцию.

Так, согласно сообщению Армянского национального комитета Америки, двухпартийная группа из более чем двадцати законодателей призывает Конгресс сохранить в окончательной версии Закона о разрешении на национальную оборону на 2023 финансовый год (NDAA) положение Палаты представителей США № 1271, устанавливающее разумные ограничения на возможность администрации Байдена действовать в соответствии с заявленным намерением передать Турции самолеты F-16 и комплекты для модернизации.

В ANCA сообщили, что Армянский национальный комитет Америки и его партнеры по коалиции #NoJetsForTurkey решительно поддерживают эту кампанию.

"Американцы армянского происхождения присоединяются к нашим друзьям из Конгресса, а также греческим, индуистским, курдским, еврейским, христианским и другим партнерам, подчеркивая безотлагательность разумных запретов на продажу или передачу F-16 в Турцию - страну, которая регулярно и открыто развертывает американское оружие против союзников США. Мы выражаем особую благодарность конгрессмену Паппасу за его принципиальное и мощное лидерство в достижении широкого консенсуса в отношении разумных ограничений на такие безрассудные продажи", - заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

В свою очередь соавторы письма Паппаса руководству комитетов Сената и Палаты представителей по вооруженным силам констатируют, что цель раздела 1271 ясна и узка.

"В то время, когда мы должны способствовать единству альянса НАТО, мы должны обеспечить, чтобы американское оружие не использовалось для воинственных действий внутри альянса", - подчеркнули соавторы письма Паппаса.

Напомним также, что ANCA и коалиция #NoJetsForTurkey выступили за принятие Палатой представителей раздела 1271 во время рассмотрения этой меры в июле. Эта мера была принята двухпартийным голосованием 244 голосами против 179.

Помимо ANCA, против продажи F-16 Турции официально выступили следующие представители организаций гражданского общества США: Американские друзья Курдистана, Американский еврейский комитет, Греко-американский совет лидеров, В защиту христиан, Ближневосточный форум и PSEKA - Международный координационный комитет "Справедливость для Кипра"