Вторник, 15 Ноября 2022 21:18

АрмИнфо.Сенат Франции 295 голосами <за> и 1 <против> утвердил резолюцию о введении санкций в отношении Азербайджана, требовании о немедленном выводе азербайджанских войск с суверенной территории Армении и соблюдении режима прекращения огня согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

Помимо этого, резолюция предполагает поддержку инициатив по достижению устойчивого мира между двумя странами.

В резолюции, в частности, отмечается: <Учитывая статью 34-1 Конституции, Принимая во внимание Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г., Принимая во внимание Североатлантический договор от 4 апреля 1949 г., Принимая во внимание Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 4 января 1969 г., Принимая во внимание резолюцию 60/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 16 сентября 2005 года об ответственности по защите, Учитывая соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, Принимая во внимание резолюцию (2020-2021) № 26 о необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики, принятую Сенатом 25 ноября 2020 года, Считая, что неоднократные агрессии азербайджанских вооруженных сил в Нагорном Карабахе, а также в южных и юго-восточных районах Армении представляют собой нарушение суверенитета этого государства и соглашений о прекращении огня, заключенных между двумя сторонами; учитывая, что отчеты Европейской комиссии против расизма и нетерпимости Совета Европы и Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации свидетельствуют о невозможности армянского населения жить свободно в Азербайджане;

Учитывая, что безопасность и свобода армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе, не гарантируется Азербайджанской Республикой; учитывая, что нагорно-карабахский конфликт и конфликт между Азербайджаном и Арменией происходят в особенно нестабильном регионе, близком к Европейскому союзу, и несут риск эскалации с потенциальным вовлечением региональных держав; Учитывая, что мирные переговоры под эгидой Европейского Союза страдают от последствий конфликта между Россией и Украиной и стратегических вопросов, связанных с энергетической автономией Европейского Союза; принимая во внимание усилия, предпринимаемые Францией с 1994 года в рамках Минской группы, сопредседателями которой она является наряду с Россией и США, для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта; рассмотрение влияния украинского конфликта на способность Минской группы выполнять свою миссию;

Учитывая, кроме того, что этому процессу постоянно препятствует обращение Азербайджана к военному решению; принимая во внимание осуждение международного сообщества и проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по просьбе председательствующей в нем Франции решительно осуждает новые военные агрессии Азербайджана, совершенные в начале августа 2022 года в Лачинском коридоре, связывающем Армению со столицей Нагорного Карабаха Степанакертом, и 13 и 14 сентября 2022 года против южных районов и юго-восточной территории Республика Армения в нарушение ее суверенитета, международных соглашений и Устава Организации Объединенных Наций; призывает к немедленному и безоговорочному выводу на исходные позиции азербайджанских сил и их союзников с суверенной территории Армении и Лачинского коридора, безопасность и неизменный статус которых должны быть обеспечены, согласно условиям ноябрьского соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года; призывает в будущем власти Азербайджана и всех их партнеров в регионе, в частности Турцию, уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении в соответствии со своими и международными обязательствами;

Сенат призывает к немедленному и безоговорочному освобождению и репатриации всех армянских военнопленных; осуждает нарушения Азербайджаном Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 4 января 1969 года и призывает власти Азербайджана уважать международные соглашения и конвенции, направленные на обеспечение безопасности армянского населения и его право жить в мире и свободе, право на возвращение перемещенных лиц и сохранение армянского культурного и религиозного наследия;

Предлагает Правительству работать решительно, чтобы Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обратился в Международный уголовный суд в связи с агрессией Азербайджана на суверенной территории Республики Армения, в том числе для расследования массовых преступлений и военных преступлений; призывает правительство учесть все дипломатические и экономические последствия этих новых нападений и рассмотреть вместе со своими европейскими партнерами самые решительные меры, включая конфискацию активов азербайджанских лидеров и эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана, санкционировавших военную агрессию, осуществленную азербайджанскими вооруженными силами на территории Республики Армения в нарушение ее суверенитета; предлагает правительству рассмотреть возможность создания гуманитарного офиса в Нагорном Карабахе;

Предлагает правительству всеми средствами продемонстрировать поддержку Франции Армении, рассмотрев, в частности, вопрос об укреплении обороноспособности Армении с целью обеспечения ее территориальной целостности; предлагает Правительству безотлагательно предпринять любую инициативу, чтобы гарантировать безопасность армянского населения и Армении в пределах ее международно признанных границ, и запросить с этой целью развертывание сил по взаимодействию под эгидой международного сообщества;

Вновь подтверждает необходимость признания Нагорно-Карабахской Республики и превращения этого признания в инструмент переговоров с целью установления прочного мира; призывает правительство сделать все возможное для обеспечения того, чтобы Азербайджан безотлагательно и мирно включился в процесс переговоров по дипломатическим каналам в целях достижения прочного мира на Южном Кавказе>

Напомним, что Резолюция была представлена сенаторами Брюно Ретайо, Кристианом Камбоном, Элиан Ассасси, Патриком Каннером, Эрве Марселем и Жильбер-Люком Девиназом.