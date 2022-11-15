Вторник, 15 Ноября 2022 16:50

АрмИнфо. Новоназначенный посол Республики Кипр в Республике Армения Кипрос Йоргалис (резиденция в Москве) посетил мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".

Как сообщает пресс-служба Музея-Института геноцида, посол возложил цветы к вечному огню, и почтил минутой молчания память святых мучеников.

Возглавляемая им делегация также посетила Музей Геноцида армян, ознакомилась с постоянной и временной экспозициями, после чего Кипрос Йоргалис сделал запись в книге Памяти почетных гостей.

Добавим также, что накануне новоназначенный посол вручил корпии своих верительных грамот замглавы МИД РА Паруйру Ованнисяну. Последний, высоко оценил армяно- кипрские межгосударственные отношения, основанные на многовековой дружбе и тесных исторических и культурных связях между двумя братскими народами. Выразив благодарность за прием и добрые пожелания, посол Йоргалис заверил, что приложит максимум усилий для дальнейшего расширения и продвижения образцового сотрудничества между Арменией и Кипром. Собеседники коснулись вопросов двустороннего политического диалога, сотрудничества в международных структурах и развития торгово-экономических отношений. Заместитель министра подробно представил ситуацию, которая сложилась вследствие азербайджанской агрессией, развязанной против суверенной территории Республики Армения 13-14 сентября, и коснулся ряда важных гуманитарных проблем, возникших вследствие 44- дневной войны и азербайджанской агрессии. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по ряду представляющих взаимный интерес вопросов региональной и международной повестки.