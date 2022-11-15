Вторник, 15 Ноября 2022 16:43

АрмИнфо. Вопрос освобождения от военной службы несовершеннолетних граждан, родившихся в Армении, но ставших впоследствии гражданами других государств, носит многослойный характер, несмотря на актуальность. Об этом 15 ноября с трибуны Национального Собрания РА заявил министр обороны Сурен Папикян.

По его словам, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Имеются политические деятели, сыновья и внуки которых специально рождаются за рубежом, где получают местное гражданство, и освобождаются от службы в рядах вооруженных сил Армении. <Лица, получившие в Армении второе гражданство, независимо от прохождения службы в ВС других государств, становятся военнообязанными>, - отметил министр, призвав депутатов глубинно изучить проблему. Нельзя выделять одну группу лиц из армянонаселенного региона Самцхе-Джавахетия в Грузии, и не обращать внимания на армян Российской Федерации, США или Франции. <Армяне разбросаны по всему миру, и этот вопрос касается всех>, - заметил глава оборонного ведомства Армении.